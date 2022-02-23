Vladimir Zelenskiy kimdir? İşte Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'in biyografisi

Haberin Devamı

Vladimir Zelenskiy son günlerde adı en çok konuşulan isimlerden oldu. İşte, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'in biyografisi...

Ukrayna'nın orta kesimindeki Krivoy Rog şehrinde 1978'de doğan Vladimir Zelenskiy, ilkokulda iyi bir İngilizce eğitimi aldı, yüksek tahsilini ise hukuk üzerine yaptı. Ancak hukuk alanında 2 ay stajyerlik dönemi dışında hiç çalışmayan Zelenskiy, genç yaşta bir komedi grubunun üyesi oldu.

Zelenskiy, Sovyetler Birliği'nden bu yana eğlence sektöründe, sorulara komik cevaplar veren komedi grubu yarışması olan "Neşeli ve Yetenekliler Kulübü"nde (KVN) komedyenlik kariyerine başladı.

"Kvartal 95" ismini verdiği kendi grubu ile yarışmalara katılarak ve gösteriler düzenleyerek şöhreti yakalayan Zelenskiy, daha sonra hem Rusya hem de Ukrayna yapımı çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. Zelenskiy, Ukrayna'da bir televizyon kanalında 2015'te oynadığı "Halkın Hizmetkarı" isimli dizi ile sıradan bir öğretmen iken bir video sayesinde kısa sürede halk kahramanı olarak Ukrayna Devlet Başkanlığına gelen bir karakteri canlandırdı.

Haberin Devamı

Geçen yıl bu dizinden esinlenerek "Halkın Hizmetkarı" partisini kurup siyasete adım atan Zelenskiy, kısa sürede devlet başkanlığına adaylığını açıkladı.

Okul arkadaşı Yelena ile 2003'ten bu yana evli olan Zelenskiy, iki çocuk sahibi.