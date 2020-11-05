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Haber Giriş: 05.11.2020 - 15:29 | Son Güncelleme:

Vizon nedir ve ne demek? İşte, vizon hayvanı hakkında detaylı bilgiler

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Vizon nedir ve ne demek? İşte, vizon hayvanı hakkında detaylı bilgiler
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Vizon, koyu renkli etobur memeliler arasında yer almaktadır. Pek çok çeşidi bulunan vizon, Amerika ve Avrupa olmak üzere temelde ikiye ayrılmaktadır. Amerikan vizonu, Avrupa vizonundan daha büyük ve daha uyumludur, ancak boyutlarındaki farklılıklar nedeniyle, tek bir vizon genellikle iskelete bakmadan Avrupalı ​​veya Amerikalı olarak kesin olarak belirlenemez. İşte, vizon hakkında detaylı bilgiler

Tüm Avrupa vizonlarının üst dudaklarında büyük beyaz bir leke vardır, oysa sadece bazı Amerikan vizonları bu işarete sahiptir: bu nedenle, yama olmayan herhangi bir vizon kesinlikle Amerikan türüne aittir.

Amerikan vizonu, hayvan hakları aktivistleri tarafından vizon çiftliklerinden serbest bırakıldıktan veya başka bir şekilde esaretten kaçtıktan sonra Avrupa'da (İngiltere dahil) ve Güney Amerika'da nüfus oluşturdu. Birleşik Krallık'ta 1981 Yaban Hayatı ve Kırsal Yasası uyarınca, vizonu vahşi doğaya salmak yasa dışıdır. 

Vizon yağı, bazı medikal ürünlerde ve kozmetiklerde, derinin işlenmesi, korunması ve su geçirmezliği için kulanılmaktadır.

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