Vizon nedir? İşte gündemde olan vizonlar hakkında bilgi

Danimarka'da çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine uyutulacağı bildirildi. İşte, gündemde olan vizonlar hakkında bilgi...

Vizon, kuzey yarıküreye has, sansargiller ailesinden bir gelincik türüdür. Avrupa vizonu (Mustela lutreola) ve Amerikan vizonu (Mustela vison) kürkleri için yetiştirilirler. Özellikle Amerikan vizonu değerli kürkü nedeniyle dünyanın her yerinde çiftliklerde yetiştirilir. Su kenarlarında yaşayan vahşi vizon genellikle küçüktür, insanlardan saklanır ve gececildir.

Cluster 5, SARS-CoV-2 virüsünün mutasyona uğramış bir varyantına verilen addır. Danimarka'nın kuzeyindeki Jutland'da keşfedildi ve vizon çiftliklerindeki vizonlardan insanlara yayıldığına inanılıyor.