Vizon nedir? İşte gündemde olan vizonlar hakkında bilgi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Danimarka başka olmak üzere ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'teki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 tespit edildiğini duyurmuştu. Vizonlarda rastlanan Kovid-19 türünde, daha önce gözlemlenmeyen mutasyon oluşumuna rastlanmıştı. Bu gelişmelerin ardından vizyonlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, vizon nedir?
Danimarka'da çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine uyutulacağı bildirildi. İşte, gündemde olan vizonlar hakkında bilgi...
Vizon, kuzey yarıküreye has, sansargiller ailesinden bir gelincik türüdür. Avrupa vizonu (Mustela lutreola) ve Amerikan vizonu (Mustela vison) kürkleri için yetiştirilirler. Özellikle Amerikan vizonu değerli kürkü nedeniyle dünyanın her yerinde çiftliklerde yetiştirilir. Su kenarlarında yaşayan vahşi vizon genellikle küçüktür, insanlardan saklanır ve gececildir.
Cluster 5, SARS-CoV-2 virüsünün mutasyona uğramış bir varyantına verilen addır. Danimarka'nın kuzeyindeki Jutland'da keşfedildi ve vizon çiftliklerindeki vizonlardan insanlara yayıldığına inanılıyor.
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