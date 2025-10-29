Haberin Devamı

CHP Lideri Özgür Özel dün Ankara Elmadağ Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni’ndeki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Bu açılacak kreş, Türkiye’de açtığımız 781’inci kreş. Ben Yerel Yönetimler Başkanlığımıza bin kreş, 100 tane de öğrenci yurdu hedefi koymuştum.

781 KREŞ 77 ÖĞRENCİ YURDU AÇTIK

Bugün 781’inci kreşle dönem tamamlanmadan hedeflerimizin yüzde 78’ine ulaştığımızı, yarın Şişli’de açacağım Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu‘yla 77’nci öğrenci yurdumuzu açarak o hedefin de yüzde 77’sinde olduğumuzu büyük bir memnuniyetle takip ediyorum. Kent Lokantası sayımız 153’e çıktı ve Cumhur İttifakı’ndan devraldığımız belediyelerde sosyal yardımları dört ila beş kat oranında artırdık. Geçen seçim bir ara ‘Bunlara oy vermeyin vatanı böldürecekler, oy vermeyin ezanı dindirecekler, bayrağı indirecekler’ gibi iftiralarla uğraştık. Son günlerde onlar neler yapıyor hep birlikte görüyoruz.

Haberin Devamı

CHP’DEN NE AJAN ÇIKAR...

Ama şimdi de CHP’ye her karayı çaldılar, olmadı, tutmadı. Şimdi yok casusluk, yok ajanlık gibi şeyler söylemeye çalışıyorlar. Buradan partinin Genel Başkanı olarak şunu söylemek isterim ki: birileri düşman işgal ordularına kırmızı halılar sererken o İstanbul’un önüne çekmiş yabancı donanmanın arasından Kartal İstimbotu’yla geçerken, yanındaki yaverine ‘Geldikleri gibi gidecekler’ deyip hepsini defeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinden ne ajan çıkar ne bu milletin aleyhine bir şey yapacak kimse çıkar.

HAKKINI HUKUKUNU SAVUNUYORUZ

Geçmişte ‘Bayrağı indirecek’ diyorlardı,

bayrağı dalgalandıran Mehmetçik‘in, uzman çavuşu, astsubayın hakkını, hukukunu CHP

savunuyor, birileri oturduğu yerde duruyor. Hiçbir şey yapmıyor. CHP bu ülkenin varlığının, birliğinin, bütünlüğünün, inanç özgürlüğünün, herkesin istediği gibi yaşamasının, istediği gibi

giyinmesinin, istediği gibi ibadet etmesinin, istediği gibi eğlenmesinin teminatıdır. Bütün gençlere söz veriyoruz. CHP iktidarında yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa geliyor.”

GURURLA KUTLUYORUZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ diyerek bizlere emanet bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yaşını büyük bir gurur ve mutlulukla kutluyoruz” dedi. Özel mesajında özetle şunları vurguladı: “Demokratik hukuk devletimiz ve yurttaşlık haklarımız bizlere Atatürk ve kurucu kadrolarımızdan mirastır. Hepimizin vazifesi, ülkemizi daha ileriye taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaktır. Ülkemiz, 102 yılda büyük badireler atlatmış, demokrasimiz darbe dönemlerinden geçmiştir. Her zaman millet kazanır, her zaman Cumhuriyet kazanır.”

ANKARA