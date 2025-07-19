Vizede çile bitiyor... AB’den rahatlatan Schengen kararı

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AB Komisyonu’nun kararı zaten yürürlükte olan kademe kuralının Türk vatandaşlarının başvuruları için daha etkin şekilde devreye sokulacağı anlamına geliyor. Bu yaklaşımın benimsenmesinde vizelerini kurallara uygun olarak kullanmış olan iyi niyetli Türk vatandaşı başvuru sahiplerinin sayısının artışı etkili oldu. AB Komisyonu, bu başvuru grubunun ilk kez başvuranlara kıyasla daha düşük göç ve güvenlik riski oluşturduğunu düşünüyor.

5 YILA KADAR UZAYACAK

AB Komisyonu’nun kararına göre daha önceki vizesinin süresi bittikten sonra bir yıl içinde başvuru yapanlara altı aylık çok girişli vize verilecek. Altı aylık vizesinin süresinin sona ermesinin ardından iki yıl içinde başvuru yapacaklara ise bir yıllık çok girişli vize verilecek. Bir yıllık vize sonrasında iki yıl içinde yapılacak başvuruda verilecek çok girişli vizenin geçerlilik süresi ise üç yıl olacak. Bu vizenin ardından iki yıl içinde yeni bir başvuru yapılırsa beş yıllık çok girişli vize alınabilecek. Vizenin geçerlilik süresinin seyahat belgesinin geçerlilik süresini aştığı durumlarda başvuru sahibinin seyahat belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden üç ay önce sona erecek bir geçerlilik süresine sahip çok girişli bir vize verilecek.





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KURALLARA UYMAK ŞART

Sürecin en önemli ve ortak unsuru ise vize kurallarının ihlal edilmemesinin şart olması. Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşları tarafından üye devletlerin Türkiye’deki konsolosluklarına yapılan kısa süreli vize başvuruları için geçerli olan karar, profesyonel sıfatıyla vize başvurusunda bulunan kamyon şoförlerini ise kapsamıyor. Her vize başvurusu kendi şartları içinde değerlendirildiğinden kademe uygulaması otomatik olmayacak. Eğer vize geçerliliğinin kısa tutulmasını gerektiren makul bir şüphe mevcutsa, bahsedilen sürelerden daha kısa geçerliliğe sahip vize verilmesi gündeme gelebilecek.

YÜK AZALACAK

Önemli bir adım olmakla birlikte yeni kararın Schengen vizesine erişim konusunda yaşanan sıkıntıları bugünden yarına ortadan kaldırması söz konusu değil. Uygulama, Schengen vizesi almak için ilk kez başvuru yapacaklara yönelik kural ve şartlarda değişiklik getirmiyor. Daha önce Schengen vizesi almış ve bunu kurallara uygun kullanmış başvuru sahipleri için ise prosedürel ve mali yük azalacak.

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RANDEVU SORUNU ÇÖZÜLMEDİ



Yeni vize sistemi hafta başında devreye girdi ancak vize başvurusu için büyükelçiliklerden randevu alınamaması sorunu çözülmedi. Büyükelçi Ossowski, “Bazı seyahat acenteleri tüm randevuları otomatik olarak kapatıp satıyor. Bu durumda normal vatandaşlar randevu bulamıyor. Ben bir seyahat acentesinin 500 Euro’ya vize sattığını gördüm. Bu konuda Türkiye’de ilgili makamlarla işbirliği halindeyiz” dedi. Ancak aynı toplantıda konuşan Almanya Büyükelçiliği yetkilisi kendilerine vize başvurularının bireyler tarafından yapıldığını, başvuruların toplu bloke edilip satılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

DOĞRU BAŞVURU KILAVUZU

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AB Delegasyonu, Türkiye’deki AB üyesi ülkelerin de katılımıyla doğru Schengen başvurusu ve doğru kullanımı ile ilgili bir kılavuz hazırladı. Kurumun web sitesinde yer alan kılavuzda “Hangi ülkeye gidecekseniz o ülkeye başvuruda bulunun, aksi yasadışıdır ve vize almanıza mani olur”, “Doğru konaklama belgesi sağlayın”, “Seyahat amacınızı doğru belirtin”, “Vize sürenizden fazla kalmayın” gibi uyarılara yer verildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: MEMNUNİYET VERİCİ

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yeni sistemin “memnuniyet verici” olduğu belirtilerek, “İlgili kurumlarımız ve AB Komisyonu’yla beraber vatandaşlarımızın Schengen vize başvuru süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaları sürdüreceğiz” denildi. Hürriyet’in Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, bu süreçte Ankara’nın beklentisi vize süreçlerinin hızlı ve kolay ilerlemesi. Bakanlık kaynakları yürütülen görüşmelere iş dünyasının da dahil olduğunu ifade etti.

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Ticaret Bakanı Bolat da Schengen vizesindeki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada “Bu, vatandaşlarımızın turizm, iş, ticaret, yatırım, eğitim, akademi ve STK buluşmaları açısından önemli ve güzel bir gelişme. Büyükelçiliklerin ve konsoloslukların bir mazereti kalmadı. Artık şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. AB Komisyonu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizim bu konudaki taleplerimize olumlu cevap vermiş oldu” dedi.

2024’TE TÜRKİYE’DEN 1 MİLYON BAŞVURU

AB verilerine göre, 2024’te Türkiye’den yapılan Schengen vizesi başvurularının sayısı 1 milyon 173 bin 917’ydi. 2024’teki başvurulardan, 645 bin 583’ü çok girişli vize olmak üzere, 993 bin 875’ine olumlu yanıt verildi.

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AB DELEGASYONU TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ OSSOWSKİ: DAHA KOLAY VE HIZLI OLACAK

Ankara’da bir basın toplantısı düzenleyen Avrupa Birliği Delegasyonu Türkiye Büyükelçisi Thomas Ossowski, reform adını verdiği yeni sistemi ve kuralları anlattı:





“Bu düzenlemeler üye ülkelerin Türk vatandaşlarının seyahat edebilmesi konusunda bir iyi niyet göstergesidir. Daha önce üç yıl içinde iki defa vize almış ve bunu yasalara uygun şekilde kullanmış Türk vatandaşları ilk başta bir yıl geçerli ve çok girişli vize alabilecekler. Bugüne kadar bir Türk vatandaşının ilk uzun süreli vizesini alabilmesi için üç defa kısa süreli Schengen vizesi alması gerekiyordu. Şimdi yeni sistemde her vatandaşın bir defa kısa süreli vize alması gerekiyor, sonrasında ikinci vize 6 ay geçerli ve çok girişli olacak. Bu da kurallara uygun kullanıldığında bir sonraki vize 1 yıl geçerli ve çok girişli olacak. Daha sonra verilecek vizeler ise 3 ve 5 yıl geçerli olacak. Türk vatandaşları için çok girişli ve uzun süreli vize almak artık daha kolay ve hızlı hale gelecek. Bu büyük bir iyileştirme.

SAHTE DOKÜMAN RET NEDENİ

Türkiye’den yapılan başvurulara ret oranı dünya ortalamalarının altında. Sahte doküman verilmesi ve doğru başvuru yapılmaması ret nedenleri arasında öne çıkıyor. Eğer doğru başvurmazsanız, sahtecilik varsa elbette vize başvurunuz reddedilir. Ayrıca başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de bazı sahtecilik yapan turizm acenteleri var. Tabii hepsi değil ama her zaman bir sepette çürük elmalar olur. Bazıları bu uzun kuyrukları ve bekleme sürelerini kullanarak insanlara aslında sunamayacakları bir hizmet veriyorlar.”

KALICI ÇÖZÜM VİZE SERBESTİSİ

Büyükelçi Ossowski, Schengen vizeleri konusunda kalıcı çözümün ise vize serbestisi görüşmelerinin etkili ve başarılı bir şekilde başlaması ile olacağını söyledi. Gürcistan, Kosova gibi ülkelere AB’nin vize serbestisi uyguladığını belirten Ossowski, Türkiye’ye yaz sonunda bu görüşmeleri yeniden başlatmayı teklif ettiklerini belirtti ve “10 yıl önce Türkiye’ye vize serbestisi için bir yol haritası da teklif ettik. Bu süreçte acil olarak Türkiye ile AB’nin yeniden bir araya gelmesi gerek. Tabii ki bu biraz zaman alabilir, son 6 kriter üzerinde çalışabiliriz. Biz hazırız, Türkiye’yi bu konuda çalışmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE’YE VEDA ETTİ

Türkiye’de bir yıldır görev yapan Ossowski, bir süre önce Almanya’nın AB Büyükelçisi olarak atandı. Büyükelçi, basın toplantısında gazetecilerle vedalaştı.