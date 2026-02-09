Vizede bekleme süreleri kısalıyor

Haberin Devamı

AVRUPA Birliği’nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, göreve başladıktan sonra Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Ankara’da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de aralarında bulunduğu bakanlar ve iş dünyası temsilcileri ile temaslarının sonunda Hürriyet Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan Kos, pek çok başlıkta ilerleme sağlanması için Brüksel’e bazı somut önerilerle dönüyor. Avrupa’nın hem Doğu hem de Batı ile ilişkilerinde yeni bir süreç yaşandığını belirten Kos’a göre Türkiye ile iyi ilişkiler kurulması çok önemli.

TÜRKİYE OLMADAN OLMAZ

“Türkiye çok önemli bir ortağımız, çok güzel başlangıçlar yaptık. Temaslarımızda ele aldığımız konuları hayata geçirebilirsek bu, Türkiye -AB ilişkilerinde büyük bir atılımı beraberinde getirir. Geçmişte çeşitli nedenlerle akışa uymuşuz ama yeni jeopolitik ve ekonomik meydan okumalar, iki tarafın da artık ilerleme isteğini ortaya koyuyor ve bu benim için en önemli izlenim. Konuştuğumuz başlıkları hayata geçirebilirsek yakında somut sonuçlar alabiliriz. İlk olarak güven artırıcı adımlar atarak başlayabiliriz, büyük adımları daha sonra hayata geçirebiliriz. Yeni gerçekliklere tepki verecek yeni yollar bulmalıyız. Geçmişte ekonomik konulara çok eğildik ama işte başka gerçekler var. Ukrayna’daki savaş çok önemli. Moldova’da olanları gördük, Rusya ve başka otokrat ülkeler Avrupa’nın başarısızlığa uğradığını görmek ister. Bu, bizim hangi ülkelerle ortaklık kurma konusuna daha dikkatle bakmamızı sağladı. Bu bağlamda Türkiye ekonomi, güvenlik, bölgesel işbirliği gibi açılardan önemli bir ortağımız. Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlanması Kafkaslar konusuna yeni bir boyut getirdi, bu sayede Orta Asya ile AB arasında yeni işbirlikleri sağlanabilir ve bunların hiçbiri Türkiye olmadan olmaz.

VİZE SERBESTİSİ

Vize konusu temaslarımızda çok konuştuğumuz başlıklardan biri oldu. Şu anda kademeli bir sistemle ilerliyoruz ve ilk sonuçları görmeye başladık. Çok girişli vizelerin artmasıyla birlikte bekleme sürelerinin de kısaldığını gözlemliyoruz. Bu henüz ilk adım ama doğru yönde atılmış bir adım. Türkiye’nin vize serbestisi için tamamlaması gereken kriterler var ve bu konularda ilerleme sağlanırsa daha somut gelişmeler görebiliriz.

MADE IN EUROPE KARARI

Made in Europe girişimi bazı serbest ticaret anlaşmalarıyla karıştırılıyor ama aslında daha geniş bir vizyonun parçası. Avrupa’nın yeni jeopolitik gerçeklikler içinde ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeyi amaçlıyor. Türkiye’nin dışlanması, geride bırakılması söz konusu değil şu anda, çünkü zaten henüz bir karar verilmedi. Ben de buradayım ve Türkiye’nin ekonomik ilişkilerde oynaması gereken özel rolü daha güçlü savunabilmek için önemli değerlendirmeler dinledim. Birkaç haftadır bu konuda tartışmalar sürüyor ama henüz hiçbir şey kararlaştırılmış değil. Nihai olarak neye karar verirsek verelim, Türkiye’nin benim görüşüme göre hak ettiği bir konuma sahip olması için elimden geleni yapacağım.

(Türk sanayisi ve iş dünyası bu noktada endişelenmeli mi?) Cuma günü bunu da konuştuk; evet, endişeliler. Ancak mesele Türk şirketlerinin Avrupa’daki kamu ihalelerine katılım imkânı ile ilgili. Aynı şekilde Avrupa şirketlerinin de burada kamu ihalelerine katılımı konusunda bazı sınırlamalar var. Bu nedenle hem Türk hem Avrupa iş dünyası için en iyi olacak yönde birlikte ilerleyebileceğimize inanıyoruz. Bu da çok önemli başlıklardan biri. Görüşmelerimizde ayrıca kamu ihale sistemlerinin Avrupa sistemiyle daha uyumlu hale getirilmesi konusunda birlikte daha fazla şey yapabileceğimizi konuşmaya başladık; amaç her iki taraftaki şirketlerin de bundan fayda sağlaması.”

100 MİLYON EURO’LUK İKİ PROJEYE İMZA

“Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye’deki faaliyetlerine büyük adımlarla geri dönüyor. Cuma günü her biri 100 milyon Euro fonlu iki proje için imza attık. Türkiye’ye tahsis edilen fondan kalan 322 milyon Euro ile neler yapılacağını da ileride göreceğiz. Bu birinci adım, işbirliği ileride artacak. Avrupa Yatırım Bankası’nın yatırım yapması psikolojik olarak diğer finansal kuruluşlar açısından da önemli olacaktır.”

AVRUPA’YA ÜCRETSİZ PARA TRANSFERİ

“Siyasi ve ekonomik başlıkların yanında insanların günlük hayatını kolaylaştırabilecek somut adımları da konuştuk. SEPA (Single European Payment Area) sistemi Türkiye’ye de uygulanabilirse para transferleri neredeyse sıfır maliyetli hale gelebilir. Batı Balkan ülkelerinde bunun ciddi ekonomik faydalarını gördük. Mobil hatlar için serbest dolaşım yani Roaming anlaşmaları da benzer şekilde milyonlarca insanın hayatını kolaylaştırabilir. Bu tür küçük ama somut başarı hikâyeleri, iki taraf arasındaki güveni güçlendirecektir.”

GÜMRÜK BİRLİĞİ ÖNERİLERİM OLACAK

“Gümrük Birliği’nin modernizasyonu konusunu da ele aldık. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret hacmi 210 milyar Euro. Görüştüğüm iş dünyası temsilcileri bu rakamın iki katına çıkarılabileceğini söylüyor. Ankara’daki temaslarımızda bu ticaret rakamını iki katına çıkarmanın mümkün olduğuna inandıklarını gördüm. En iyi koşullarda olmadan bu ticaret rakamına ulaşabildiysek bu rakamın artırılması mümkün görünüyor. Bazı somut adımlar konusunda konuştuk, Brüksel’e döndüğümde bunları Komisyon ve üye ülkeler ile konuşacağım. Gümrük Birliği’ni büyük ve önemli bir konu, amaç tüm potansiyeli kullanmak.”