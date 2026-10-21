Vize şirketlerine ‘bot’ operasyonu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ‘vize danışmanlığı’ ve ‘vize randevusu’ temini alanında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Bu kişi ve şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden ‘garantili vize’ ve ‘garantili randevu’ vaatleriyle vatandaşlardan ödeme aldıkları, taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği durumlarda tahsil edilen paraları tamamen veya kısmen iade etmeyerek haksız menfaat sağladıkları iddia edildi.

FAALİYETLERİNE DEVAM ETTİLER

Soruşturma kapsamında, birtakım şirket ve şahısların faaliyetlerine devam etmeye teşebbüs ettiği, bazılarının ise ilk yapılan operasyonun ardından boşluktan yararlanmaya çalıştığı yönünde tespitler yapıldı. Bunun üzerine soruşturmanın, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi’, ‘bilişim suçları’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ yönlerinden genişletilmesine karar verildi.

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İncelenen dijital materyaller ve yazışmalarda, konsolosluklar veya yetkilendirilmiş başvuru merkezlerinin sistemlerindeki sınırlı randevu kontenjanlarının ‘bot’ olarak adlandırılan otomatik yazılımlarla kısa sürede alındığına ilişkin bulgular elde edildi. Bu yöntemin bireysel başvuru sahiplerinin normal yollarla randevuya ulaşmasını zorlaştırdığı, vatandaşları ücretli aracılık hizmetine yönlendirdiği ve randevu temininin fiilen karaborsa niteliği kazanmasına yol açtığı öne sürüldü.

370 MİLYON LİRA ELDE EDİLMİŞ

Dosyadaki tespitlerde, vatandaşlardan işlem başına yaklaşık 300 ila 400 Euro bot yazılımı desteği taahhüdü verilerek ek tahsilatlar yapıldığı, randevunun otomatik yazılımlarla alınması için yazılımı kullanan kişilere ise ek menfaat sağlandığı belirlendi. Ön mali inceleme raporlarında, vize danışmanlık hizmetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen tahsilatlarının toplamının 370 milyon lira düzeyinde olduğu görüldü. Bu tahsilatlar içerisinde hizmet sunulmayan, eksik sunulan veya bedeli iade edilmeyen işlemler belirlenerek vatandaşların uğradığı toplam zararın tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Başvuru sahiplerine ait pasaport görüntüleri, kimlik ve iletişim bilgilerinin üçüncü kişilere aktarılmasına ilişkin işlemler inceleme altına alındı.

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Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Denizli ve Kocaeli’de toplam 60 şüphelinin yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesi amacıyla eşzamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonun randevu sistemlerinin ele geçirilmesi alanında faaliyet gösteren vize şirketlerinin yanında, bu şirketlere yazılım desteği sağlayan şüphelilerin de ele geçirilmesini de kapsadığı belirtildi.