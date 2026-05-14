Vize şirketi göçmen kaçakçısı çıktı

İstanbul’da bulunan iki havalimanı üzerinden yüksek ücret karşılığında yabancı uyruklu göçmenleri İngiltere başta olmak üzere Avrupa’ya kaçıran bir vize şirketi, İngiltere’nin ‘riskli yolcular’ bildirimi sonrası emniyet ekipleri tarafından takibe alındı.

Yapılan çalışmada, İngiltere’nin vize istemediği ülkelerden olan İsrail tarafından düzenlenmiş gibi gösterilen aynı pasaport numarasıyla sahte seyahat evrakları düzenleyen vize şirketinin, bu yöntemle aynı pasaportları birden fazla kişiye kullandırdığı tespit edildi.

İngiltere’den gelen uyarının ardından şebekenin faaliyetlerini sürdürdüğünü ve yabancı uyruklu 15 kişiye İsrail tarafından düzenlenmiş gibi sahte pasaport çıkarıldığını belirleyen emniyet ekipleri, vize şirketinden 2’si organizatör olmak üzere 6 şüpheliyi gözaltına aldı.