Vize serbestisi: Adımlar atılacak

Türkiye’nin Schengen vize serbestisi için tamamlaması gereken birkaç madde kaldığını belirten Bakan Fidan, “Gerekli adımları atacağız” dedi. Almanya’nın savunma sanayii alanında kısıtlamaları kaldırma yönünde son dönemde attığı olumlu adımların Türkiye’yi memnun ettiğini söyleyen Fidan, şunları kaydetti:

AB’YLE İLİŞKİLER

“İki müttefik olarak ülkelerimizin Avrupa’nın güvenliğini ilgilendiren konularda yakın çalışmaya önem veriyoruz. Avrupa Birliği Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı konumundadır. Bu çerçevede Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik müzakerelere başlanması gerekmekte. Bu çerçevede Almanya’nın desteğini beklediğimizi de paylaştım. Bir diğer öncelikli konu vize serbestisi konusunun tekrar canlandırılması. Karşılıklı niyet beyanını tekrarladık. Türkiye’nin yapması gereken 4-5 tane konu var. O konuda bizim sistem içindeki ön görüşmelerimiz bitti, gerekli adımları atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda oldukça hassas. Bu alandaki ilerlemenin Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağına inanıyoruz. Diğer taraftan Schengen vize başvuru süreçleri konusunda AB tarafından alınan kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı tedbirleri kıymetli buluyoruz. Ancak bu alanlardaki konular tamamen giderilmiş değil.

Atılması gereken adımlar var. Bu tek taraflı değil. Bugün yakın geçmişimizden ders çıkartarak artık Türkiye AB ilişkilerinde zamanın ruhuna uygun yeni bir bütünleşme sağlanması gerekiyor. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın iradesi tam. Biz de elimizden geleni yapmakta kararlıyız.

Türkiye, Gazze’ye nefes, Filistin’e umut olmaya devam edecektir. Gazze’nin yeniden imarına yönelik çabalarına da destek vermeyi sürdüreceğiz. Yolun çok başındayız. Nihai amacımız, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi, barış ve refahın hâkim olacağı bir Ortadoğu kurmaktır. Ateşkes ortamının devam etmesi bizim için birinci öncelik. Zaman zaman İsrail tarafından endişe duyuyoruz. İsrail bir mazeret kullanıp ateşkesi bozacak mı? Gazze’de insanlığa karşı işlenmiş suçlar uluslararası toplumu öyle bir dehşete düşürdü ki, büyük bir hassasiyet içinde bunu takip etmesi gerekiyor. Hedefimiz bir tampon bölgede iki tarafın da birbirine zarar vermeyeceği bir ortam.

SDG GÖRÜŞMELERİ YAKIN TAKİPTE

Suriye hükümetinin SDG ile yürüttüğü görüşmeleri yakından takip ediyoruz. Entegrasyonun ülkenin güvenliğine, halkın beklentilerine somut katkılar getirmesini bekliyoruz. Suriye hükümetinin ülkenin kuzeydoğusunda ve doğal kaynaklar üzerinde kontrol tesis etmesine imkân sağlanması gerekmekte.”

ALMANYA ŞANSÖLYESİ TÜRKİYE’YE GELECEK

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ise Gazze’de ateşkes anlaşması sürecinde Türkiye ile yakın temasta olduklarını belirtti. “Almanya, Gazze konusunda sessiz kalmadı” diyen Wadephul, “Türkiye bizim için önemli bir müttefik. Savunma sanayimizin yakın bir işbirliği içinde olması doğal. Buna rağmen bazı münferit kararların, alım, fiyat, kalite gibi kriterlerin de rol oynaması doğal” diye konuştu. Almanya’nın, Türkiye’nin Gümrük Birliği ve vize serbestisi hedeflerini desteklediğini belirten Wadephul, “Üyelik için Kopenhag kriterlerine ulaşılması gerekiyor. Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü AB’nin önemsediği hususlar” dedi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Türkiye’ye yapması planlanan ziyaret de ele alındı.