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'Vize muafiyeti bir an önce başlatılmalı'

#Vize Muafiyeti#Avrupa Birliği#Recep Tayyip Erdoğan
Vize muafiyeti bir an önce başlatılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'ne (AB) Türk vatandaşlarının vize muafiyeti için çalışmaların bir an önce başlatılması gerektiği mesajını verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada özetle şu mesajları verdi:

“İspanya ile uçak gemisi yaptık, artık denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz. İspanyol bankası BBVA’nın açıklamaları Türkiye’ye olan güvenin en somut göstergesidir. AB’nin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bakış açısıyla yaklaşması, somut adımlar atması gerekiyor. Vize muafiyetinin tanınması çalışmaları bir an önce başlatılmalıdır. (İstanbul Sözleşmesi) İstanbul Sözleşmesi’ni tamamen gündemimizden çıkardık.”

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#Vize Muafiyeti#Avrupa Birliği#Recep Tayyip Erdoğan

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