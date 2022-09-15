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'Vize çilesi'nde düğmeye basıldı: Dışişleri büyükelçileri uyaracak

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#Vize#Dışişleri Bakanlığı#Uyarı
Vize çilesinde düğmeye basıldı: Dışişleri büyükelçileri uyaracak
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 07:00

Batı ülkelerinde son dönemde yaşanan vize aksaklıklarının giderilmesi için Dışişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Başta ABD ve AB ülkeleri nezdinde vize sorununu çözmek için girişimler başlatılırken, önümüzdeki ay Batılı büyükelçilerin Dışişleri Bakanlığı’na davet edilerek gerekli uyarıların yapılacağı açıklandı.

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ANKARA’da diplomasi muhabirleriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vize sorunu ve dış politikadaki güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, özetle şunları söyledi: “Tatilde olan büyükelçiler vardı, onların dönmesini bekliyoruz. Bu ay içinde New York BM Genel Kurulu sonrasında olur. Bazı ülkeler vize sürecini hızlandırmaya başladılar. Bazı ülkelerde sorunlar devam ediyor. Vize mağduriyetlerine ilişkin ABD, Almanya dahil diğer birçok ülkeyle ilgili çeşitli örnekler var. İş insanlarımız var, doktorlarımız var…

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ARTIK ÇÖZÜLMESİ GEREK

Şimdi bir fuar var, oraya gidiyorsunuz davetlisiniz, başvuruyu yaparken de söylüyorsunuz bu fuara gideceğim diye, fuar tarihinin sonrasına randevu veriyorlar. Olacak iş değil. Bir önemli akademisyenimiz, bazen doktor olabiliyor, bazen tarihçi, herhangi biri de olabilir, bir sempozyuma, bir foruma, bir konferansa davet ediliyor, randevu tarihi o konferansın sonrasına veriliyor. Gitme sebebi de belli. Bu kadar açık, absürd örnekler var. Bunu bir düzene sokmamız lazım. Bu böyle gitmez. ABD yine hızlandırdı son zamanlarda gelen bilgilere göre, ama halen yetersiz ve bunun artık çözülmesi gerekiyor.”

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YUNANİSTAN ÇILDIRIYOR

Yunanistan ile planlanmış bir görüşme yok. Böyle bir girişim de yok. Yunanistan’ın esas rahatsızlığı Türkiye’nin son zamanlarda çok önemli bir aktör olması. Önce Libya ile Deniz Yetki Alanları Anlaşmamızı imzaladık. Arkasından kıta sahanlığımızın batı sınırlarını belirledik. Buraya bir buçuk yıldır hiçbir gemiyi sokmadık. Bunlara, Yunanistan’ın, Rum kesiminin, üçüncü ülkelerin gemileri de dahil. 9 defa bunu delme girişiminde bulundular. Bu girişimlerin hepsini diplomatik çaba ve sahadaki tedbirlerle engelledik. Türkiye’nin uluslararası arenadaki görünürlüğü ve başarıları Yunanistan’ı çıldırtıyor. Yunanistan bu nedenle Türkiye’yi kışkırtmak da istiyor.

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