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Viyana'da yaşayan çifti, 31 bin 960 avro dolandırdılar! 'Gazmalı Rahman Hoca' gözaltına alındı

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#ANTALYA#Dolandırıcılık#Büyü
Viyanada yaşayan çifti, 31 bin 960 avro dolandırdılar Gazmalı Rahman Hoca gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 12:17

Avusturya'da yaşayan Dağıstan Özdemir ve Habibe Öztürk adlı çifti, dini duygularını sömürerek 31 bin 960 avro dolandırdığı iddia edilen Abdülrahim Z. ile eşi, kız kardeşi ve asistanı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözaltına alındı. Abdülrahim Z. ve diğer 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Avusturya'nın başkenti Viyana’da yaşayan inşaat mühendisi Dağıstan Özdemir ve Habibe Öztürk, Türkiye'de katıldıkları bir televizyon programında, Manavgat’ta yaşayan bir kişinin çeşitli büyü vaatleriyle kendilerini 31 bin 960 avro dolandırdığını iddia etti. Yayını ihbar kabul eden Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma başlattı. 'Gazmalı Rahman Hoca' adını kullanan ve ilkokul mezunu olduğu belirlenen şüphelinin Abdülrahim Z. olduğu tespit edildi.

Kendisini sosyal medyada 'İstanbul Erciyes Üniversitesi Metafizik Bölümü mezunu, bilinçaltı temizlik ve tüm ruhani psikiyatrik rahatsızlıklarda diplomalı, sertifikalı, yetkili psikolog' olarak tanıtan Abdülrahim Z.'nin yanı sıra eşi B.Z., kız kardeşi G.Z. ve asistanı H.T., 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla geçen salı günü gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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Diğer yandan, Abdülrahim Z.'nin, sosyal medya hesabında, Dağıstan Özdemir ve Habibe Öztürk'ün kendince büyü yazdığı fotoğrafını paylaştığı da görüldü. 

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#ANTALYA#Dolandırıcılık#Büyü

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