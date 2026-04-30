Viyana'da Erasmus, ABD'de yüksek lisans | Avukat Hatice icra takibinde öldürülmüştü: Yürek yakan ayrıntılar ortaya çıktı

Olay, pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Hakkı Çetin, soğuk hava deposu bulunan Elif Çalışkan’a armut sattı. Ödemesini yapan Çalışkan’dan ihracatta kullanılan 5 milyon TL’lik armut kasası satın alan Hakkı Çetin ise borcunu ödemedi. Çalışkan, İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olan kız kardeşi Hatice Kocaefe aracılığıyla hukuki süreç başlatınca Hakkı Çetin ile aralarında husumet oluştu. Yine iddiaya göre kız kardeşleri telefonda tehdit eden Çetin, hakkında başlatılan icra takibinin geri çekilmesini istedi. Kocaefe ise olumsuz yanıt verip hukuki sürecin devam edeceğini belirtti.

İki kız kardeş, babaları Rahmi Kocaefe ve erkek kardeşleri Muammer Kocaefe ile birlikte sahibi oldukları soğuk hava deposuna yürüyerek gittikleri sırada, otomobille önlerini kesen Hakkı Çetin tarafından silahla ateş açıldı. Şüpheli otomobille kaçarken, Elif Çalışkan dizinden, Hatice Kocaefe ise göğsüne isabet eden tek kurşunla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice Kocaefe, ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Elif Çalışkan’ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay sonrası jandarma iki şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmanın devredildiği Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hakkı Çetin’i Nilüfer ilçesinde rezidanstaki bir evde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin 5 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Soruşturmayı genişleten polis, 4 kişiyi daha gözaltına aldı.

ABD’DE YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ

Avukat kızı Hatice Kocaefe’nin ölümüne, diğer kızı Elif Çalışkan’ın ise yaralanmasına tanık olan Rahmi Kocaefe, evinde taziyeleri kabul etti. Rahmi Kocaefe, DHA muhabirine yaptığı açıklamada hayat dolu olan kızının İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduğunu belirterek, “Hatice, mezun olduktan sonra Viyana Üniversitesi’nde Erasmus yaptı. Ardından yüksek lisans eğitimine devam etti. Daha sonra Amerika’da Stanford Law School’da yüksek lisans yaptı, Harvard’da da akademik çalışmalar yürüttü. Birleşmiş Milletler İklim Konferansı delegasyonunda görev aldı. Geçen ay da Brezilya’da yapılan bir toplantıya katılmıştı” dedi.

‘HEPSİ YARIM KALDI’

Kızının hedeflerinin büyük olduğunu belirten Kocaefe, “Hatice, ‘Dünyanın her yerinde arkadaşlarım var’ derdi. Dünya çapında bir hukuk bürosu kurmak istiyordu. Eğitim vakfı kurma hayali vardı. O gün de ofisini açmak için hazırlık yapıyordu. Hepsi yarım kaldı” diye konuştu.

‘EN AĞIR CEZAYI ALSIN’

Kızının görevini yaparken öldürüldüğünü belirten Rahmi Kocaefe, “Defalarca tehdit edildik. Kızım sadece işini yapıyordu. Sorumluların en ağır cezayı almasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

MESLEKTAŞLARI AVUKAT HATİCE İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Bursa’nın Gürsu ilçesinde önceki gün icra takibi başlattığı borçlu H.Ç. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hatice Kocaefe için meslektaşları, Bursa Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, İstanbul Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu, İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, Gaziantep Baro Başkanı Bülent Duran, Giresun Baro Başkanı Soner Karademir, Sakarya Baro Başkanı Musa Adıyaman, Kocaeli Baro Başkanı Caner Karakadılar, Balıkesir Baro Başkanı Hakan Topaloğlu ve Bursa Baro Başkanı Metin Öztosun katıldı. Adliye önünde basın açıklaması yapan Bursa Baro Başkanı Öztosun, yaşanan olay nedeniyle meslektaşlarını kaybetmenin acısını yaşadıklarını ifade ederek, “Adet olduğu üzere yayımlanan başsağlığı mesajları, yapılan basın açıklamaları artık acımızı hafifletmiyor. Açıkça ifade ediyoruz ki artık ‘Başımız sağ olsun’ diyemeyeceğimiz bir noktadayız. Her bir avukat cinayetinin bir ‘toplumsal ders’ olmasını beklerken, artan şiddet bizden bir parça daha koparmaya devam etmekte, ülke genelinde giderek yaygınlaşan silahlanma, şiddeti meşrulaştıran ve bundan beslenen anlayış, yalnızca toplumun en savunmasız kesimlerini değil, dün çocuklarımızı, bugün ise meslektaşlarımızı hedef almaktadır. Meslektaşımız Avukat Hatice Kocaefe de avukatı müvekkili ile özdeşleştiren karanlık ve sapkın bir anlayışın sonucu olarak, silahın sağladığı cüretle katledilmiştir” dedi.

‘BU MÜNFERİT BİR OLAY DEĞİL’

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da açıklamasında, “Süreci takip edeceğiz. Sanıkların da en ağır cezayı almalarını sağlayacağız. Ancak bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Çünkü bu konu maalesef ki münferit bir olay değil. Bir rastlantı değil. Hatice tesadüfen oradan geçmiyordu. Önüne pusu kurdular. Bir hukuki uyuşmazlığın tarafı olan borçlusu, sırf bir hukuki işlem gerçekleştirdiği için 26 yaşında gencecik savunmasız bir avukatı kurşun yağmuruna tuttu. Buna münferit bir olay diyemeyiz. Buna bir tesadüf, ‘O gün oradan geçmeseydi’ diyemeyiz” dedi.

‘KANUN TEKLİFLERİNİ ARTIK LÜTFEN HAYATA GEÇİRİN’

Yıllardır Barolar Birliği olarak uyarılar yaptıklarını söyleyen Sağkan, “Avukatlar, özel yaşantınızda, aile yaşantınızda, ticari yaşantınızda aldığınız kararların sorumlusu değildir. Avukatlar, bu memleketlerin içerisinde bulunduğu ağır ekonomik krizin hiç ama hiç sorumlusu değildir. Buradan kamu otoritesine seslenmek istiyorum. Yıllardır devam eden sistematik savunma makamına dönük saldırıların artık toplumda ne noktaya geldiğinin lütfen farkına varın. Baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin yıllardır avukata ve yargı görevlilerine yönelik saldırıların engellenmesi için sunduğu kanun tekliflerini lütfen artık hayata geçirin” ifadelerini kullandı.

KENT MEYDANINA YÜRÜDÜLER

Açıklamaların ardından avukatlar, sloganlarla Adliye Sarayı'ndan Kent Meydanı'na yürüdü. Burada öldürülen avukatlar için saygı duruşunda bulunan avukatlar, bir süre sonra sessiz olarak dağıldı.