Viyana’da çalınan saat İstanbul’da çıktı... Rolex’imi geri ver davası

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İddiaya göre 28 Ocak 2023'te Avusturya'nın Viyana şehrinde seyahat ederken hırsızlığa uğradı. Michael K.'nin kolunda bulunan ve değeri 7 bin 990 Euro (yaklaşık 450 bin lira) olan Rolex Oyster Perpetual Datejust 41 marka saat çalındı. Michael K. Avusturya'daki emniyet birimlerine başvurdu. Viyana polis teşkilatı tarafından düzenlenen tutanakta Michael K.'nin yaşadığı olay, hırsızlık kapsamında kayda alındı ve Rolex marka saat şikâyete konu obje olarak gösterildi. Michael K., hırsızlık olayından sonra Rolex Müşteri Hizmetleri'ne başvurarak saatini çalıntı olarak kaydettirdi.

ALAMAYINCA İADESİ İÇİN DAVA AÇTI

Rolex Müşteri Hizmetleri, Michael K.'yi arayarak saatin Türkiye'de bulunan Rhodium Mağazacılık ve Dış Ticaret AŞ tarafından işletilen Zorlu Center'daki yetkili Rolex temsilciliği ve teknik servisinde bulunduğunu ve servise getirildiğini bildirdi. Türkiye'deki Rhodium Mağazacılık'ı arayan Michael K. kendisine ait olan saatin iade edilmesini istedi. Rhodium Mağazacılık yetkililerinin saati vermemesi üzerine Michael K, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak saatin iadesi için dava açtı.

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Michael K.'nin avukatı Yücel Aslan, mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, saatin Rhodium Mağazacılık şirketine ne zaman, kim tarafından getirildiğini ve hangi kimlik bilgileriyle kayıt yaptırıldığını bilmedikleri ifade etti. Dilekçede, "Çalıntı kaydına rağmen saatin muhafaza edilip edilmediği veya hangi kişilere teslim edilip edilmediği tarafımızca bilinmemektedir. Bu bilgiler ancak Rhodium Mağazacılık şirketinin servis, müşteri kabul, teslim, kamera ve işlem kayıtları üzerinden ortaya çıkacaktır" denildi.

HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE EL DEĞİŞTİRDİ

Saatin küçük hacimli, yüksek değerli, kolaylıkla gizlenebilen, devredilebilen ve yurtdışına çıkarılabilen bir taşınır olduğunu anlatarak dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Saatin üçüncü kişilere teslim edilmesi, gizlenmesi ve yurtdışına çıkarılması halinde müvekkilin, dava sonunda elde edeceği kararın fiilen uygulanması ciddi biçimde güçleşecek, hatta imkânsız hale gelecektir. Saatin müvekkile ait olduğu dosyaya sunduğumuz satış faturası ve seri numarası bilgileri ile sabittir. Avusturya makamlarınca düzenlenen hırsızlık kaydı ile Rolex tarafından verilen çalıntı veri tabanı teyidi, saatin olağan ve rızaya dayalı bir hukuki işlemle el değiştirmediğini, aksine müvekkilin mülkiyet alanından hukuka aykırı bir biçimde çıktığını açıkça ortaya koymaktadır.

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SAAT İÇİN TEDBİR İSTEDİ

Davalı şirketin, yetkili satıcı sıfatından doğan özen, koruma ve muhafaza yükümlülüğü bulunmaktadır. Saatin asıl sahibi olan müvekkile iadesini sağlamakla yükümlüdür. Saat yüksek değerli lüks saat kategorisinde olduğu için yalnızca saati getiren kişinin beyanıyla yetinmemesi, saatin seri numarasını kontrol etmesi, çalıntı kaydı bulunduğunda saatin gerçek sahibinden daha da uzaklaşmasına engel olması için gerekli makamlara iletmesi gerekmektedir. Çalıntı kaydı bulunan bir saatin yetkili temsilci/servis nezdinde ortaya çıkması, davalı şirket bakımından sıradan bir servis işlemi gibi değerlendirilmemelidir. Saat davalı şirketin elindeyse iadesini istiyoruz. Saat üçüncü kişilere teslim edilmişse, davalı şirketin yetkili temsilci ve servis sıfatından doğan kontrol, koruma ve muhafaza yükümlülüklerine aykırı davranışları sebebiyle saatin değeri olan 7 bin 990 Euro zararı faiziyle müvekkile ödemesini talep ediyoruz. Saatin üçüncü kişilere devrinin, gizlenmesinin ve elden çıkarılmasının önlenmesi için tedbir kararı verilmesini talep ediyoruz."