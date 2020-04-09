Viyana Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri  

Viyana Türk Konsolosluğu Avusturya'da bulunmaktadır. Belirli bölgelerde yaşayan Türklerin ölüm, doğum, askerlik, evlilik, pasaport ve noter gibi işlemleri yapılmaktadır. Bunun için Viyana Türk Başkonsolosluğundan randevu alınması gerekmektedir.

Viyana Konsolosluk

Viyana Konsolosluk Avusturya'da yer almaktadır. Konsolosluk bünyesinde hizmet vermekte olan noter birimi tarafından boşanma davaları, alım satım işlemleri, evlat edinme, oto alım satım gibi işlemler yapılmaktadır.

Viyana Türk Başkonsolosluğu Adresi

Viyana Türk Başkonsolosluğu adresi Avusturya'da yer almaktadır. Açık adresi şu şekildedir: Hietzinger Hauptstrasse 29, 1130-Wien

Viyana Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası ve Çalışma Saatleri

Viyana Türk Başkonsolosluğu çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri arasında 09:00 ile 17:00 aralığındadır. Bu saatler arasında randevu alıp işlemler gerçekleştirilebilir. Randevusuz gelenler için ise 09:00 ile 12:30 saatleri arasında sıra numarası almaları gerekmektedir. Viyana Türk Başkonsolosluğu telefon numarası: +43 (01) 877 71 81