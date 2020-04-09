MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriViyana Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
GeriGündem Viyana Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri  
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 09.04.2020 - 17:02,Son Güncelleme:/

Viyana Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri  

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Viyana Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri  
Abone Olgoogle-news

Türk Konsoloslukları Dünyanın genellikle her ülkesinde bulunmaktadır. Türk konsolosluklarında o ülkede yaşayan Türklerin Bazı işlemleri yapılmaktadır. Viyana Türk Başkonsolosluğu da bunlardan birisidir. Peki Viyana Türk Başkonsolosluğu nerededir? Konsolosluk iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası ve çalışma saatleri nelerdir? Merak edilen tüm soruların cevaplarını sizler için hazırladık.

 

 Viyana Türk Konsolosluğu Avusturya'da bulunmaktadır. Belirli bölgelerde yaşayan Türklerin ölüm, doğum, askerlik, evlilik, pasaport ve noter gibi işlemleri yapılmaktadır. Bunun için Viyana Türk Başkonsolosluğundan randevu alınması gerekmektedir.

 Viyana Konsolosluk

 Viyana Konsolosluk Avusturya'da yer almaktadır. Konsolosluk bünyesinde hizmet vermekte olan noter birimi tarafından boşanma davaları, alım satım işlemleri, evlat edinme, oto alım satım gibi işlemler yapılmaktadır.

 Viyana Türk Başkonsolosluğu Adresi

 Viyana Türk Başkonsolosluğu adresi Avusturya'da yer almaktadır. Açık adresi şu şekildedir: Hietzinger Hauptstrasse 29, 1130-Wien

 Viyana Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası ve Çalışma Saatleri

 Viyana Türk Başkonsolosluğu çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri arasında 09:00 ile 17:00 aralığındadır. Bu saatler arasında randevu alıp işlemler gerçekleştirilebilir. Randevusuz gelenler için ise 09:00 ile 12:30 saatleri arasında sıra numarası almaları gerekmektedir. Viyana Türk Başkonsolosluğu telefon numarası: +43 (01) 877 71 81

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle