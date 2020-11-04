Viyana kahramanı Türkler dehşeti anlatıyor

Avusturya’nın başkenti Viyana’da önceki akşam düzenlenen terör saldırısında can kaybı 4 yükselirken, en az 17 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırı sırasında yaralı bir polis ve bir kadının hayatını kurtarmak için büyük çaba sarf eden Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen isimli Türkler büyük dikkat çekti. Boksör olan Mikail Özen, Hürriyet’e saldırı anına ilişkin şunları anlattı:

BEYAZ KEFEN GİBİ GİYSİ

“Olay yeri Viyana’nın en işlek caddesi. Biz oraya Recep Tayyip ile gezmeye geldik, arabamızı park edecektik. Bir gün sonra da virüs salgınından dolayı bir aylık yasak başlayacaktı. Tam arabadan inerken silah sesleri duyduk. Biz film falan çevriliyor sandık.” Kısa süre sonra teröristlerde 5-6 metrelik mesafede bulunduklarının farkına vardıklarını söyleyen Özen, “Ateş etmeye başladılar. Arkadaşım bacağından yaralandı. Arabaya bindirdim onu hemen. İleride polis karakolu var. Hemen o karakola geçtik. Polislere anlattık. Teröristleri anlattık. Beyaz kefen gibi bir şey giymişlerdi. Ellerinde uzun namlulu silah vardı” ifadesini kullandı. Mikail Özen ve arkadaşı Recep Tayyip Gültekin karakola giderken yaralanan bir polis memurunu ambulansa kadar taşımış.

‘HASTANEYE GİTMEDİM’

Özen, “Yolda yaşlı bir kadın olay yerine doğru gidiyordu, yaya halde yürüyordu. Kadını görünce durduk, aşağı indik. O kadını da aldık güvenli bir yere götürdük. Sonra o görüntülerdeki metro istasyonunun oraya geldik. Orada polisin vurulduğunu gördüm. Saldırgan tek bir şahıstı. Polisler üç kişiydi, bunlardan biri vuruldu” dedi.

Öte yandan AA’ya konuşan Gültekin, sağlık görevlilerinin yaralı olduğu gerekçesiyle kendisini de hastaneye götürmek istediğini ancak çok sayıdaki yaralı nedeniyle bu teklifi kabul etmediğini söyledi. Gültekin, “Avusturya devletine, yaralanan insanlara, bizzat yaralı polisin ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Burada Müslüman, Yahudi ya da Hıristiyan ayrımı yapılmasını istemiyorum. Bunun ne İslam’da ne Yahudilikte ne de Hıristiyanlıkta yeri vardır” ifadelerini kullandı. Gültekin’in babası Ahmet Gültekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu sırada okuduğu şiir nedeniyle cezaevine konulması nedeniyle oğluna “Recep Tayyip” ismi verdiğini söyledi.

SALDIRGAN DEAŞ SEMPATİZANI

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Viyana’daki terör eyleminde polis tarafından öldürülen saldırganın Kuzey Makedonya asıllı Kujtim Fejzulai (20) olduğunu açıkladı. Teröristin DEAŞ yanlısı olduğunu belirten Nehammer, “Saldırgan, terör örgütü DEAŞ’a katılmak amacıyla Suriye’ye gitme girişiminde bulunduğu için daha önce tutuklanmış ve Nisan 2019’da 22 ay hapis cezasına çarptırılmış. Aralık ayında şartlı olarak serbest bırakılmış” dedi.

16 GÖZALTI

Teröristin üzerinde uzun namlulu silahın yanı sıra tabanca ve pala bulunduğunu belirten Nehammer, şahsın sahte patlayıcı düzeneği taşıdığı bilgisini de paylaştı. Bakan Nehammer ayrıca, “ikinci bir saldırgan olduğuna dair kanıt bulunmadığını” kaydetti. Olay gecesi Avusturya basını en az iki saldırgan olduğunu aktarmıştı. Saldırganla bağlantılı oldukları gerekçesiyle Avusturya’da 14, İsviçre’de de 2 kişi gözaltına alındı.