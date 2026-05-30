Viyadükten baraja düştü! 2 çocuk babası H.G için arama çalışması başlatıldı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2026 15:13

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde viyadükten Yamula Barajı'na düşerek kaybolan 2 çocuk babası H.G. için arama çalışması başlatıldı.

Yaşar Karayel Viyadüğü'nden bir kişinin Yamula Barajı'na düştüğünü görenler, dün akşam saatlerinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, İHH, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma, itfaiye ve TÜRKUAZ Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Baraja düşen kişinin, viyadük yakınlarında terk edilmiş halde otomobili bulunan 2 çocuk babası H.G. olduğu belirlendi. Yaklaşık 50 kişilik ekiple gece saatlerinde başlatılan arama çalışmaları, sabaha kadar sürdü.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.

