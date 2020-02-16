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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 16.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Viyadükteki sır çözüldü!

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Viyadükteki sır çözüldü!

İstanbul Büyükçekmece’deki viyadük altında 5 gün önce, vücudunda çok sayıda bıçak darbesi ve darp izleri olan cesetle ilgili sır perdesi aralandı.

İstanbul Büyükçekmece’deki viyadük altında 5 gün önce, vücudunda çok sayıda bıçak darbesi ve darp izleri olan ceset bulundu. Kıyafetlerden SIM kartı sökülmüş pin ve puk numaraları ile bir site giriş kartı bulundu. Polis, site giriş kartının ait olduğu yere giderek cesedin, İran asıllı İsviçre vatandaşı Taherbanai Shahwerdi (44) olduğunu belirledi.

Shahwerdi’nin olay günü Maslak’ta bir grupla buluştuğunu, Avcılar’daki bir eve zorla götürülürken direnmesi üzerine viyadük altında darp edildiğini ve öldürüldüğünü tespit etti. Cinayeti işledikleri belirlenen İranlı Mahdi N., Ali Asgar R., Akile A., Saeıd G. ve Türk vatandaşları Ahmet S. ve Aytuğ D.’yi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde Shahwerdi’nin cep telefonu, saati ve maktule imzalatılan 200 bin TL’lik senet bulundu.

Ali Asgar R.’nin resmi nikâhsız eşi olan Akile G., Shahwerdi’nin kendisini mesajla taciz ettiğini iddia etti. Şüpheliler Shahwerdi’yi darp ettiklerini kabul etse de bıçaklama olayını üstlenen olmadı. 6 kişi tutuklandı. 

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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