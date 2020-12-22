Vites kutusuna gizlenen uyuşturucuyu 'Galya' buldu

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.A., M.C.İ., N.M., M.G., A.Ü. ve T.Ü.'nün uyuşturucu ticareti yaptığını istihbaratını aldı. İstihbaratı değerlendiren polis ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin ikametlerini belirledi. Dün gece saatlerinde, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve otomobilinde yapılan aramalarda; 470 gram metamfetamin, 450 gram esrar, 250 adet yeşil reçeteye tabi hap, 60 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 17 adet mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeklere ait 10 fişek ele geçirildi. Aramalarda ‘Galya’ adlı özel eğitimli narkotik köpeği de kullanıldı. 'Galya’nın verdiği tepkiler üzerine şüphelilerden birinin aracının vites kutusunda uyuşturucu madde bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Ö.A., M.C.İ, N.M. ile M.G., 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.Ü. ve A.Ü.'nün ise adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.