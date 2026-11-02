Vitamin gerçekten kabuğundaymış

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KING’s College London tarafından yürütülen yeni bir bilimsel araştırma, mutfakta sıklıkla çöpe atılan meyve ve sebze kabukları, sapları ve çekirdeklerinin kanser ve kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltan diyet lifleri açısından büyük bir hazine olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, lif açısından zengin bu atıksı kısımların düzenli tüketilmesinin kolesterolü düşürerek kalp-damar rahatsızlıklarına karşı koruma sağladığını ve bağırsak sağlığını destekleyerek özellikle kolorektal (bağırsak) kanser türlerine yakalanma riskini doğrudan düşürdüğünü vurguluyor. İncelenen 12 farklı gıdanın 10’unda çöpe giden kısımların gerçek birer koruyucu kalkan olduğu belirlendi. Örneğin, ananasın sert kabuk ve koçan kısmı etli bölümüne kıyasla 5 kata kadar daha fazla lif barındırırken, bal kabağı ve karpuz kabukları günlük lif ihtiyacının büyük kısmını tek başına karşılıyor.

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KÖKTEN UCA YENMELİ

Kanser ve kalp rahatsızlıklarına karşı koruyucu etki sunan bu değerli besin maddelerinin çöpe atılması, vücudun en temel savunma mekanizmalarından birinden mahrum kalması anlamına geliyor.

Gıdaları “kökten uca” tüketme anlayışı, hem mutfak israfının önüne geçiyor hem de kronik hastalıklara karşı en etkili ve doğal korunma yollarından birini sunuyor. Günlük beslenmede kabukları soymak yerine doğru yıkama yöntemleriyle yemeklere dahil etmek, kalp sağlığını korumak ve kansere karşı hücresel düzeyde direnç kazanmak için son derece pratik ve güçlü bir adım oluşturuyor.