Viskozite nedir? Düşük ve yüksek viskozite ne demek?

Viskozite, bir akışkanın, yüzey gerilimi altında deforme olmaya karşı gösterdiği direncin ölçüsüdür. Akışkanın akmaya karşı gösterdiği iç direnç olarak da tanımlanabilir. Viskozitesi yüksek olan sıvılar ağdalı olarak tanımlanırlar.

Akışkanlar hariç tüm gerçek akışkanlar yüzey gerilimine karşı direnç gösterirler. Öte yandan, yüzey gerilimine hiç direnç göstermeyen bir akışkan "ideal akışkan" olarak adlandırılır.

VİSKOZİTE NASIL ÖLÇÜLÜR?

Viskozite, iki farklı yaklaşım kullanılarak ölçülebilir:

Dinamik kayma viskozitesi: kayma gerilimi (kuvvet) akışkana mekanik olarak uygulanır ve akışkan katmanının sabit bir malzeme üzerinde hareket hızı ölçülür. Viskozite = Kesme Gerilmesi / Kesme Hızı

Kinematik viskozite (momentum difüzivitesi veya akış süresi olarak da bilinir): yerçekimi kuvveti altında sabit bir malzemenin üzerinde hareket ederken sıvının akış hızını ölçer. Bu durumda, kuvvet ölçülmez çünkü kinematik viskozite, akışkanın yerçekimi altında ne kadar hızlı hareket ettiğinin bir ölçüsüdür.

MOTOR YAĞLARINDA VİSKOZİTE NEDİR?

Bir yağın viskozitesi, akmaya karşı olan direnci olarak tanımlanır. Yağ viskozitesini tanımlayan iki sayı kullanılır. İlk sayı, 'Winter' (Kış) anlamına gelen 'W' harfi ile biter. Bu değer, motorun başlatıldığı ve yağın henüz soğuk olduğu şartlardaki akışkanlığı göstermektedir. İkinci sayı ise motorun normal çalışma sıcaklığına gelmesi sonrasında yağın sahip olduğu yeni akışkanlık olarak tanımlanır.

Sayı küçüldükçe akışkanlık artmaktadır. Yani motorun ilk çalıştırılma anlarında 5W-30 bir yağ, 10W-30 bir yağa göre daha kolay akmaktadır. Motorun normal çalışma sıcaklıklarında ise 10W-30 bir yağ, 10W-40 bir yağa göre daha kolay akar. Bu değişim önemlidir, çünkü motor yağları soğuduğunda doğal olarak kalınlaşır ve sıcaklıkla da incelir. İnce veya düşük viskoziteli yağlar düşük sıcaklıkta motor parçalarını korumak için daha kolay akar. Kalın veya yüksek viskoziteli yağlar ise yüksek sıcaklıklarda motoru korumak için film dayanıklılığını korumakta daha iyidir.