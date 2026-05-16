‘Visit Gaziantep’… Gaziantep turizmde dijitalleşti

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte turizm çalışmaları kapsamında önemli bir açılıma imza attı. Uygulamanın lansmanı dün Panorama 25 Aralık Müzesi’nde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül’ün katılımıyla gerçekleşti. “Visit Gaziantep” uygulamasıyla birlikte artık şehrin gastronomisinden coğrafi işaretli ürünlerine, gezi destinasyonlarından tarihi yapılarına kadar tüm bilgiler tek bir noktada birleşti.

DOKUZ DİLDE DESTEK



Ziyaretçiler uygulama ile şehrin simgelerinden Çingene Kızı mozaiğinin tarihçesinden kentin geleneksel yemeği yuvalama çorbasının tarifine kadar pek çok bilgiye ulaşabilecek. Ayrıca ziyaretçiler, 7/24 yapay zekâ asistanının rehberlik hizmeti ile kendi gezi rotalarını da oluşturabilecekler. Böylece kişiselleştirmiş bir deneyim sunulacak. Oyunlaştırılmış içeriklerle de şehri keşfetme imkânı sunan uygulama ayrıca dokuz dil desteği de sunacak.

ÇİNGENE KIZIMIZ VAR

Gaziantep’in yerelden evrensele dünyanın sayılı şehirlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, lansman töreninde yaptığı konuşmada şunları aktardı:

“Profesyonel bir tanıtım ağına ihtiyacımız vardı. Yenilenmemiz lazım, akıllı şehre akıllı turizm lazım. Başka bir şey lazım. Neden Gaziantep? Başka bir şey var burada. Bir şehirle nasıl bağ kurulur? Burası küresel bir marka. Burada ürün ritüel bir dolaşım var. Çok özgünüz. Nereden bakarsanız bakın, dönemin Mona Lisa’sı Çingene Kızımız var. Orada bir derin kimlik var, kendine çekiyor. Kendini buraya ait hissettiriyor. Yalnızca yeme - içme değil. 22 müzemizi 26’ya çıkaracağız.

Değerlerimizi akıllı turizme çevirmek istiyoruz. Bize hikâye, kimlik lazım. Sofra ekosistemimizi kurmamız gerektiğini düşündük. Gaziantep bir deneyim modeline dönüştü. Beş antik kentin restorasyonunu yaptık. Akıllı şehir demek, akıllı turizm demek, Terörsüz Türkiye demek.”

FARK YARATACAK BİR İŞ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alparslan da “Gaziantep’imiz fark yaratacak güzel bir işi hayata geçirdi. Türkiye turizmde büyük fark yarattı. Artık dünyanın en fazla turist gelen dördüncü ülkesi konumuna geldi. Turizmde başrol oynayan bir ülke haline geldi. 81 ilimizin turizmini çeşitlendirerek dünyaya tanıtmak zorundayız. Antep’imiz örnek bir il olarak öne çıktı. Bu anlayışla uygulamayı tamamlayarak tüm dünyanın hizmetine sunuldu. Çok başarılı bir çalışma oldu” dedi.

HEDEF EN AZ İKİ MİCHELİN

“Visit Gaziantep” uygulamasının ardından yabancı ve yerli gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Fatma Şahin, “Turizmde hak ettiğimiz değeri aldığımızı düşünmüyorum. Eyfel Kulesi’ne 80 milyon kişi gidiyorsa, bu bölge tanıtıldığı zaman en az yarısını alacağımızı düşünüyorum. Bu yıl en az iki tane Michelin Yıldızı almayı bekliyoruz. Bu tesisin (Mutfak Sanatları Merkezi) alması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yılın sonunda inşallah iki üç tane yıldızlı lokantamız olacak” dedi.