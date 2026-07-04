Vision Art Platform, The Bodrum Edition iş birliği ile çağdaş sanatı Bodrum’a taşıyor

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Art Platform çağdaş sanatı yalnızca sergilenen eserlerle değil, yaşam deneyiminin ayrılmaz bir parçası olarak ele alıyor; yeni iş birlikleriyle sanatın izleyiciyle buluştuğu alanları genişletiyor.



The Bodrum EDITION, bu anlayışın güçlü bir yansıması olarak otelin farklı alanlarında seçili eserlerle misafirlerine ilham veren bir sanat rotası sunuyor. VISION Art Platform iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, Mairead McClean ile disiplinlerarası üretimleriyle tanınan Koray Tokdemir'in çalışımalarını Bodrum'un benzersiz atmosferiyle buluşturuyor.

Eserlerin The Bodrum EDITION'da sergilenmeye başlanması, sanatçı Koray Tokdemir’in katılımıyla düzenlenen özel bir kokteyl ve ardından DAHA Mehmet Akdağ'da gerçekleşen akşam yemeğiyle kutlandı. Sanat, gastronomi ve misafirperverliği aynı deneyimde buluşturan gece, otelin kültür ile yaşam tarzını bir araya getiren yaklaşımını da yansıttı.

