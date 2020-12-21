Virüsün mutasyona uğraması nedir? Mutasyon ve varyant terimlerinin anlamı

Koronavirüs aşının bulunmasına yönelik haberler umutları arttırırken, tüm dünya Birleşik Krallık'tan gelen 'mutasyon' haberiyle sarsıldı. Öte yandan mutasyona uğrayan koronavirüsün Birleşik Krallık'ın dışında, Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da tespit edildiği aktarıldı.

İngiltere'de mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün tespit edilmesiyle kısıtlamalar artırıldı, Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu birçok ülke İngiltere'den seyahatlere yasak getirdi.



VİRÜSÜN MUTASYONA UĞRAMASI NELERİ DEĞİŞTİRDİ?



Sağlık yetkilileri, yeni tür virüsün daha ölümcül olduğuna ya da bulunan aşılara farklı reaksiyon gösterdiğine dair bir kanıt olmadığını fakat bu türün bulaşıcılık oranının modellemeler üzerinden yapılan hesapla yaklaşık yüzde 70 daha fazla olduğunu söylüyor.

MUTASYON VARYANT NE DEMEK?

Mutasyon ve varyant kelimeleri değişim anlamına gelmektedir. Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona uğramış organizma ise mutant olarak adlandırılır. Mutasyonların genler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle, organizmalar mutasyonları gidermek için DNA onarımı gibi mekanizmalara sahiptir. Son yapılan araştırmaya göre COVID-19 virüsü mutasyona uğradı ve daha ölümcül hale geldi.