Virüsün esiri olma

Uzmanlar, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının günlük hayatımıza getirdiği kargaşayı azaltmak ve kaygıları yönetmek amacıyla pratik önerilerde bulunuyor. Uzman psikolog Ceylin Sürek, evde bile olsa insanların günlük rutine bağlı kalması gerektiğini belirterek, “Kaygılarınızı somutlaştırın. Kontrol edebildiklerinize odaklanın” diyor. Okan Üniversitesi Hastanesi’nden psikolog Sürek, süreci rahat geçirmek için şu tavsiyelerde bulunuyor:



Günlük rutininize bağlı kalmaya çalışın. Mümkün oldukça aynı saatte uyanıp ve yatıp, günlük aktivitelerinizin yapabileceğiniz kısımlarını yapmaya çalışın.



Kendinize en sevdiğiniz yemeği ve içeceği hazırlayıp, en rahat ettiğiniz yere oturarak çalışıp evde kalmanın avantajlarını kullanabilirsiniz.



Kontrol edebildiklerinize odaklanın. Bu virüsün ne kadar yayıldığı ya da size nereden bulaşabileceği gibi durumları düşünmek kaygınızın artmasına neden olur. Bunları düşünmektense yapabileceklerinize bakın. Ne kadar fazla kontrol edebildiğiniz durum olduğunun farkına varın, elinizdeki gücü hissedin.



KAYGINIZI SOMUTLAŞTIRIN



Kaygımızı düşünceye dökmediğimiz durumlarda onun esiri olabiliyoruz, bu nedenle kaygınızı somutlaştırın. Kendinize sorun; “En kötü senaryo ne olabilir ve bunun gerçekleşme ihtimali ne kadardır?” Kanıtlara bakın. Negatif düşüncelerinizi bir kâğıda yazıp, alternatiflerini bulmayı deneyebilirsiniz.



YAVAŞLAMAYI ÖĞRENİN



Kendinize yüklenmeyin ve yavaşlamayı öğrenin. İdeal olmayan koşullarda elinizden geleni yapmaya çalışıyorsunuz. Yaşamınızdaki basit zevkleri daha fazla takdir edebilirsiniz. Bir aktivitede bulunurken telefonunuzu sürekli yanınızda tutmayın. Yavaş yemeyi öğrenin, lezzetleri ve dokuları takdir edin. Arkadaşlarınızla, ailenizle konuşurken onlara odaklanın. Basit şeyden bile zevk almaya ve eğlenceli yönlerini bulmaya çalışın. Örneğin bulaşıkları acele yıkamak yerine suyun ve köpüklerin dansını görün.



NEFES EGZERSİZLERİ



Bilimsel kaynaklara bağlı kalın ve sürekli medya akışının içinde kalmayın. Uzman olmayan kişilerin önerilerine itibar etmeyin. Film izlerken kendinizi sürekli haberleri kontrol etme ihtiyacında bulmayın.



Küçük dozda kaygı bizlere yardımcı olur. Kaygınızı azaltmak için meditasyon ve nefes egzersizleri deneyebilirsiniz. Yardım istemekten çekinmeyin, duygu ve düşüncelerinizi paylaşın. Birçok terapist internet üzerinden online terapi yapmakta, bu servisten faydalanabilirsiniz.