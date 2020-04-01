Virüsü yenenler ilaç olacak

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda, Kızılay ve Hacettepe Tıp Fakültesi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerin desteğiyle ‘pasif antikor’ tedavisinin çok yakın bir tarihte başlayacağı müjdesi verildi. Yoğun bakımdaki hastalar için umut ışığı olan tedaviyle, COVID-19 geçirip sağlığına kavuşmuş gönüllü donörlerden alınacak kandan, hastalığa karşı gelişen antikorların bolca bulunduğu plazma ayrılarak ağır durumdaki hastalara nakledilecek. Bu tedavinin Türkiye’de uygulanabilmesinin en önemli destekçilerden biri olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Özcebe, şu bilgileri verdi: "Tedaviyi ilk kez Çin denedi, DSÖ de resmen uygulanabileceğini açıkladı. Bir enfeksiyon geçirdiğiniz zaman, bağışıklığınızın kalıcı olmasını sağlayan antikorlardır. Aşı ile antikorları oluşturduğumuzda olası etkenlere karşı koruma sağlarız. İyileşmiş olan kişinin kanından bu antikorları elde edip, enfeksiyonla savaşan ve bağışıklık sistemi zayıf olduğu için hastalığı ağır geçiren başka bir hastaya verdiğimiz zaman iyileşme sürecine önemli katkılarda bulunur. Buna pasif immünizasyon (bağışıklık) diyoruz. Bir hafta 10 gün sonra, iyileşenlerden plazma toplanmasına başlanacak. Toplanan plazmalardan fazla olanlar uygun şartlarda dondurularak saklanabilirse, ileride eritilerek tekrar kullanılabilir.”

DETAYLARI ANLATACAK

KORONAVİRÜSE karşı aşı ve tedavi çalışmalarına başlayan hematoloji uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın, ekibiyle birlikte üzerinde çalıştığı projeyle ilgili bugün videolu bir açıklama yapması bekleniyor. Ovalı, Sağlık Bakanlığı’na ilettiği projenin onay görmesi durumunda 6 Nisan’da ilk klinik çalışmalarına başlayacaklarını belirtmişti. 28 Mart’da attığı tweet’lerde iyileşen hastalardan alınan kanlarla koronavirüse yakalanan 12 hastanın tedavisi için yapılacak klinik çalışmalarını Sağlık Bakanlığı’na sunduklarını açıklamıştı.