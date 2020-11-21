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Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 21.11.2020 - 09:10 | Son Güncelleme:

Virüsü yendi, plazma bağışladı

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Virüsü yendi, plazma bağışladı
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MERSİN'de koronavirüsü yenen esnaf Şuayip Ercik (34), yoğun bakımdaki hastalar için immün plazma bağışında bulundu.

Virüsü yendi, plazma bağışladı
Tarsus'ta esnaflık yapan, evli ve 4 çocuk babası Şuayip Ercik'in 2 ay önce yaptırdığı Covid-19 testi, pozitif çıktı. Kendisini izole ederek ailesi ve sevdiklerinden bir müddet ayrı kalan Ercik, virüsü yendikten 28 gün sonra kent merkezindeki Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne geldi, immün plazma bağışı yaptı. Bağışçı olması nedeniyle Merkez Müdürü Dr. Saltuk Buğra Özcanlı tarafından kendisine 'Bağışçı Belgesi' verilen Ercik, "Test pozitif çıktı, kendimi izoleye aldım. Test sonucu negatife döndükten sonra, hastalara bir umut olmak için plazma kan vermeye karar verdim. Bugün onlara, yarın bize. Onun için iyi düşünsünler. Her şey Allah rızası için. Yarın bizim de ne olacağımız belli değil" dedi.

Öte yandan, Mersin merkezinde son 3 ayda 500'ün üzerinde immün plazma bağışı gerçekleştirildiği öğrenildi.
Virüsü yendi, plazma bağışladı

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