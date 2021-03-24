Virüsü misafir etmeyin

Sağlık Bakanlığı’nın cumartesi gecesi açıkladığı yeni haritada Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde vaka sayılarının arttığı gözlendi. 13-19 Mart tarihli haritada, koronavirüs vaka sayısının Edirne’de her 100 bin kişide 219.49’a, Kırklareli’nde 155.09’a, Tekirdağ’da da 168.26’a yükseldiği ortaya çıktı.

CEPLERE MESAJ

Edirne’de son dönemde koronavirüse yakalananların yüzde 50’den fazlasını ev oturmaları düzenleyen kadınların oluşturduğu tespit edilince Valilik, ev ziyaretlerinin önlenmesi için sık sık cep telefonu mesajları ile sosyal medya hesaplarından uyarılarda bulunmaya başladı. Mesajda, vatandaşlardan dikkatli ve hassas davranmaları istenirken, “İzolasyon süresi boyunca komşu ziyaretleri yapmayınız ve ziyaret taleplerini kabul etmeyiniz. Lütfen uyarıları dikkate alınız” denildi.

POLİSTEN ANONS

Kentte kalabalık cadde ve sokaklarda dolaşan polis ekipleri ise “Koronavirüsle mücadelede kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim” anonsları yapıyor. Vaka sayıları artan Tekirdağ’ın İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, “Biz misafirliği, misafir etmeyi seven bir milletiz ama farkında olmadan COVID’i misafir etmekteyiz. Bunun için ziyaretlerin kesilmesi, 15 dakikadan fazla bir arada zaruri olmadıkça, mecburi kalınmadıkça 2 kişinin bulunmaması, bütün yaşantımız maske, mesafe, hijyen üçgeninde şekillendirmemizi söylemek isterim” dedi. Ev ziyaretinin yasaklandığı Keşan’da da polis ve denetim ekipleri, koronavirüsün bulaşmasının önüne geçmek için seferber oldu. Keşan Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldığı belirtildi. Denetim ve bilgilendirme çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, “İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, vatandaşlarımızı ikametgâhlarında ziyaret ederek, ev ziyaretleri yapmamaları, misafir kabul etmemeleri konusunda uyarıyor, maske mesafe ve hijyen önlemlerine ilişkin bilgilendiriyor” ifadeleri kullanıldı.

EKİPLER EV EV GEZİP BROŞÜR DAĞITIYOR



Vaka sayıları artan Keşan’da yetkililer kapı kapı dolaşıp broşür dağıtıyor. Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ev ziyaretleri geçen hafta yasaklanmıştı. Yeni Mahalle Felek Caddesi’ndeki bir evde 5 kişinin toplanıp alkol kullandıklarını belirleyen polis ekipleri, ev sahibi ve 4 misafirine toplam 17 bin lira para cezası uygulamıştı.

TRAKYA’DA KIRMIZI ALARM

Cumartesi gecesi açıklanan yeni haritaya göre vaka oranları Edirne’de 100 bin kişide 219.49’a, Kırklareli’nde 155.09’a, Tekirdağ’da da 168.26’a yükselince Trakya genelinde denetimler arttırıldı.

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