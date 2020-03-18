Virüsü de bertaraf edeceğiz

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci Yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan MHP Lideri, özetle şunları kaydetti: “Çanakkale Deniz Zaferi’nin üzerinden tam 105 uzun yıl geçmiştir. Ancak milli hafızalarda ilk günkü gibi canlı, bir o kadar da güncel ve gündemdedir. Türk milleti yalnızca vatan savunmakla, yalnızca varlığını muhafazayla yetinmemiş, emperyalizme hâlâ çınlayan ve izleri çıkmayan ağır bir şamar indirmiştir. Çanakkale kınalı kuzuların destanı, arkası ve sahibi Allah olan bir milletin can ve cesaret divanıdır. Bugün bu ruha, bu ufka her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır.”