‘Virüsten etkilenmeyen tek faaliyet terörle mücadele’

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, dünyada hemen her faaliyetin koronavirüs salgınından etkilendiğini belirterek, "Virüsten etkilenmeyen tek faaliyet terörle mücadeledir. Her birine bir şehidimizin ismini verdiğimiz operasyonlarımızla inşallah bu mücadele çok kısa sürede hitama erecektir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin başkanlığındaki heyeti makamında kabul etti.

Bakan Soylu, kabulde şöyle konuştu: "Jandarmamızın terörle mücadele konusu ayrı bir kahramanlık destanıdır. Bugün şu vakitte 850 timin üzerinde tim sahada terörle mücadele operasyonu gerçekleştirmektedir. Bu açıdan 12 bin kişi şu anda sahada ve sadece terörle mücadele operasyonu yapmaktadır. Bu bizim için büyük bir onur ve büyük bir gurur kaynağıdır. Terör örgütüne yurt içi dar edilmiş, şimdi de yine kardeş kurumlarımızın vasıtasıyla yurtdışında çok güçlü operasyonlar gerçekleşmektedir. Ayrıca jandarma istihbaratımızın terörle mücadele katkısı da çok güçlüdür.”

YÜZDE 99 BAŞARI

Jandarmanın, uyuşturucuyla mücadeleden göç yönetimine kadar çok farklı alanlarda ciddi bir saha yapılanması, saha operasyonu ve başarısı olduğunu dile getiren Bakan Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

“2018'de Jandarma Genel Komutanlığı’nın görev sahası alanında suçların aydınlatılması oranı yüzde 68'di. 2020 sonu itibarıyla bu yüzde 80'e çıktı. Kişilere karşı işlenen suçlarda ise yüzde 99 başarı var.

PKK’YA DARBE

Türkiye'de geçen yıl ele geçirdiğimiz kök kenevirin piyasa değeri yaklaşık 22.9 milyar TL'ydi. Bu, yaklaşık 115 milyon kök kenevir demektir. Böylece uyuşturucu meselesinde PKK terör örgütünün şah damarlarından birisini daha kesmiş olduk. Yine aynı şekilde 15 Temmuz'dan sonra bir kaçakçılığın daha önünü kestik. Türkiye'de satılan her 4 sigaradan birisi ülkeye kaçak olarak giriyordu. Şu anda satılan kaçak sigara yüzde 2.5-3 seviyesinde.”



JANDARMA 182 YAŞINDA

JANDARMA Genel Komutanlığı, tüm yurtta düzenlenen törenlerle kuruluşunun 182’nci yılını kutladı. İstanbul’da da İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve beraberindekilerTaksim Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenledi. Turistlerin ilgiyle izlediği törenin ardından Tuğgeneral Köroğlu ve jandarmalar Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret etti. Askerler şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. (Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL)

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara