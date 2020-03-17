Virüssavar önlemler

BUNLARI YAPIN

* Yurtdışından geldiyseniz veya izolasyon tavsiyesi aldıysanız 14 gün kuralına mutlaka uyun. Bir odada kendinizi izole edin.

* İzolasyonda ortamı sık sık havalandırın. Mümkün olan en az kişiyle temas kurun. Yaşlı ve kronik hastalarla temas kurmayın.

* Korunmada en önemlisi el temizliği. Elinizi normal sabunla 20 saniye sık sık yıkayın. Paraya her dokunduğunuzda elinizi yıkayın.

* 65 yaş üstündeyseniz evden çıkmayın. Zorunluysa alışverişinizi çok dolaşmadan evinizin yakınında küçük market ve bakallardan yapın. Kısa süreler dışarı çıkarsanız açık havada güneşli ortamı tercih edin. Diyabet, kalp, kanser rahatsızlığınız varsa aynı önlemleri uygulayın.

* Düzenli, dengeli, kaliteli beslenin. Vitamin ve protein bazlı beslenmeye özen gösterin. C vitamini bol sebze, meyvelerden tüketin.

* Odaların iyi havalandırılması çok önemli. Doğal havalandırılmaları her zaman tercih edin.

* Sağlık Bakanlığı’nın talimat, tavsiyelerini tavizsiz uygulayın.

* Soğuk algınlığı belirtisinde sağlık kuruluşuna başvururken maske kullanın. Tek kullanımlık ameliyat maskesi yeterli. Maskeyi, birkaç saatten sonra nemlendikçe değiştirin. Yanlış maske kullanımı sizi enfekte edebilir.

* Eğitim/iş arasını tatil olarak kullanmayın. Az dolaşın. Kalabalıktan uzak durun.

* Gençseniz, hareketliyseniz bir süre sosyalliği azaltın. Hastalık belirtisi olmasa bile yaşlılara mesafeli durun.

* Eve girdiğinizde hemen elinizi, yüzünüzü sabunla yıkayın. Kıyafetlerinizi balkonda havalandırın.

* Toplu taşımada hastaysanız günlük maske kullanabilirsiniz. Öksürüyorsanız evde ve dışarıda maske kullanın.









BUNLARI YAPMAYIN

* Tokalaşmayın, öpüşmeyin, kafa koruşturmayın.

* Tedbirli olun ama panik, telaş yapmayın. Bunun da bir gün geçeceğini, bu önlemlerin ilaç veya aşı için bilim insanlarına zaman kazandıracağını aklınızda tutun.

* Toplu yaşam alanlarına zorunlu olmadıkça gitmeyin. Zorunluysa ziyaretinizi kısa tutun.

* Ateş, öksürük, kas ağrısı, solunum sıkıntısı bir arada varsa sağlık kuruluşuna başvurmaktan kaçınmayın. Hastaneye giderken maskenizi takın. Bu belirtilerin yanı sıra Covid-19 tanısı konulmuş veya yurt dışından gelmiş biriyle temasınız varsa önce 184’ü arayın. (Hastalığın diğer belirtileri: Nefes darlığı, solunum sıkıntısı, burun akıntıları, ileri aşamada karın ağrısı, ishal ve zatürre.)

* Komplo teorilerine, kara propagandalara itibar etmeyin.

* “Bizim şehrimize gelmez, benim bağışıklık sistemim güçlü, ben gencim” gibi düşüncelerle önlemleri atlamayın.

* Tedavisi yok diye umutsuzluğa kapılmayın. Henüz virüse özel ilaç veya aşı olmaması tedavi olmadığı anlamına gelmiyor. Virüs hastaların büyük bölümünde farklı ilaç kombinasyonlarıyla tedavi edilebiliyor. Aldığımız toplumsal önlemlerin risk grubundaki ağır hastalar için sağlığa erişimi kolaylaştıracağını ve süreci daha sürdürebilir hale getireceğini unutmayın.

* Ne kadar kaygılı olsanız da sağlık çalışanlarına kaba veya hoyrat davranmayın. Onların risk altında olduğunu ve büyük fedakarlıkla çalıştığını unutmayın. Her durumda serinkanlı olmaya çalışın. Tanı veya tedavinize yardımcı olan sağlık çalışanlarını pozitif yaklaşımınızla motive edin.

* Ağır vakaların çoğunluğunda sigara içme söz konusu. Sigara içmeyin.



