Virüslü müyüm değil miyim uygulaması

Bakanlığın internet sitesindeki bu uygulamayla, 6 ayrı kategorideki soruları cevaplayan vatandaşlar, virüs şüphesi taşıyıp taşımadıklarına dair bir fikir edinebiliyor. Verdiği cevaplardan durumu şüpheli çıkanlara ne yapması gerektiği de yine bu uygulama üzerinden gösteriliyor. Uygulamada başvurucunun sağlık personeli olup olmadığı ilk soru olarak çıkıyor. Ardından da geçirdiği sağlık sorunları, taşıdığı semptomlar ve seyahat öyküsü sorgulanıyor. Sorgulamanın neticesinde başvurucunun risk durumu açıklanıyor. Ayrıca koronavirüs testi yaptıranlar sonuçlarını e-nabız uygulamasından takip edebiliyor.