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Ece ÇELİK
Haber Giriş: 23.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Virüsle mücadelede suyu israf etmeyin

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
Virüsle mücadelede suyu israf etmeyin
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22 Mart Dünya Su Günü için bir bildiri yayımlayan Greenpeace Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle su israfına karşı dikkat çekti.

Greenpeace Akdeniz Okyanuslar Proje sorumlusu Nihan Temiz Ateş konuyla ilgili şunları söyledi: “Koronavirüs nedeniyle yaşanan su israfıyla birlikte dünyada su krizinin artması bekleniyor. Virüsle başa çıkmanın en başında hijyen kurallarına uymak var. Yani suya bağımlılığımız daha da artmış durumda. Bu dönemde el yıkarken muslukların açık tutulmaması, bilinçli olarak ihtiyaç dışı tüketimlerin azaltılması gerekiyor. Şu anda dünyada yaşayan her 10 insandan 3’ünün güvenli içme suyuna erişimi yok. Bu dönemde suyu israf etmemek çok önemli.”

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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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