Virüse sıkı önlem tahliyeye hazırlık

Vardiya sistemine geçen infaz koruma memurları, çalıştıkları 14’er gün boyunca cezaevi kampusunun içinde kurulan bir yatakhanede kalıp burada izole ediliyorlar. Maske ve eldiven takma zorunluluğu getirilen personel, yemekhane ve diğer alanlarda sosyal mesafe kuralına özen gösteriyor.



HASTANELERE MASKE ÜRETİYORUZ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, şu bilgileri verdi: “Denetimli serbestlik faaliyetlerimizi toplu olarak ertelemiş bulunmaktayız. Süreyyapaşa Göğüs Hastanesi ve Fatih Sultan Mehmet Devlet Hastanesi’nin ihtiyaçlarına binaen maske üretmek üzere faaliyete geçirdik. Hükümlü ve tutuklularımız devletimizin güvencesi altındadır. Semptom saptanmış hiçbir hükümlü ve tutuklu bulunmamıştır.”

Yeni Ceza İnfaz Kanun Tasarısı’na ilişkin de açıklama yapan Akçadırcı, “Cezaevinden ne kadar hükümlünün tahliye edileceği veya izne ayrılacağına yönelik ön çalışmamızı yapmış vaziyetteyiz. Ayrıca şehir dışına gidecek hükümlülerimizin izin seyahat belgelerini valilikle koordine bir şekilde hareket ederek tanzim ettiriyoruz” dedi.

YENİ GELEN HER MAHKÛM 14 GÜN KARANTİNADA

Tutuklu ve hükümlülerin 10 dakikalık haftalık telefon görüşmeleri 20 dakikaya çıkarıldı. Her telefon görüşmesinin ardından ankesörler dezenfekte ediliyor.

473 bin metrekarelik açık ve kapalı alan, nakil araçları ve personel servisleri düzenli olarak temizleniyor.

Kuruma kabul edilen ve sağlık raporu aldırılan her mahkûm, 14 gün süreyle karantina odalarına alınıyor.

Cezaevine giren tüm personel ve ziyaretçiler, girişte kurulan termal kamera geçiş alanından içeriye alınıyor. Burada ateşleri ölçülüp maske ve eldiven takılıyor.