Virüse karşı ‘fanusta’ yemek

Özel cam fanuslar oluşturan restorana giden müşteriler tamamen izole bir ortamda yemeklerini yerken, aynı zamanda manzaranın tadını çıkarıyor. Verilen hizmet paylaşımlı olarak değil, sadece birbirlerini tanıyan misafir gruplarına sağlanıyor. Restorandaki cam fanus uygulaması hakkında bilgi veren işletmenin yöneticisi Oğuzhan Par, “Boşalan fanusumuza hemen misafir kabul etmiyoruz. Önce havalandırıp dezenfekte ettikten sonra yeni misafirlerimiz için hazırlıyoruz” dedi.