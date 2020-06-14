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Haber Giriş: 14.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Virüse karşı ‘fanusta’ yemek

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Virüse karşı ‘fanusta’ yemek
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İstanbul Beyoğlu’nda Haliç’e bakan bir restoran normalleşme sürecinde aldığı önlemle dikkat çekti.

Özel cam fanuslar oluşturan restorana giden müşteriler tamamen izole bir ortamda yemeklerini yerken, aynı zamanda manzaranın tadını çıkarıyor. Verilen hizmet paylaşımlı olarak değil, sadece birbirlerini tanıyan misafir gruplarına sağlanıyor. Restorandaki cam fanus uygulaması hakkında bilgi veren işletmenin yöneticisi Oğuzhan Par, “Boşalan fanusumuza hemen misafir kabul etmiyoruz. Önce havalandırıp dezenfekte ettikten sonra yeni misafirlerimiz için hazırlıyoruz” dedi.

Virüse karşı ‘fanusta’ yemek

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