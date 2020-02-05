Virüse karşı bağışıklığı güçlendirir

VÜCUDUN SAVUNMASINI ARTTIRIR

Uzman Dr. Ender Saraç: “Dut pekmezi, keçiboynuzu pekmezi ve özellikle karadut pekmezi de dahil bütün pekmezlerin kemik iliğine uyarıcı etkileri var. Bu pekmezler vücudun savunması ve kanlanması için gerekli olan hücrelerin üremesini destekliyorlar. Dolayısıyla pekmez faydalı olan gıdalardan bir tanesidir. Pekmezin virüs öldürücü bir etkisi yoktur fakat virüslerle savaşacak olan kan hücrelerinin üremesini arttırıcı bir etkisi vardır. Özellikle koronavirüs olmak üzere virüslerin üremesini durduran veya üremesini azaltan besinler var. Sarmısak, soğan, pırasa, ağızda çiğnenen ama yutulmayan karanfil, defne yaprağı, kekik ve zahter bunlardan birkaç tanesidir. Bu ürünleri kullanan kişiler yüksek miktarda virüs ve bakteri öldüren maddeler almış olurlar.”

PEKMEZİ LİMONLA TÜKETİN

İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya: “Pekmez, demir açısından çok değerli bir besindir. Antisionin ve antioksidan açısından zengindir. Bu nedenle astım ve bronşite iyi gelir. Büyüme ve gelişme çağındaki çocuklarda, âdet gören, üreme çağındaki kadınlarda, gebelerde ve süt veren annelerde demir eksikliği oldukça yüksek olur. Bu kişilerde bağışıklık sistemi düşük olur. Çünkü demir hücreye oksijen taşıyan maddedir. Demir eksikliğinde hücreler oksijenlenemediği için hücre içerisinde biriken serbest zararlı maddeler temizlenemez. Bu da vücudun bağışıklık sistemini zayıflatır ve enfeksiyonlara zemin oluşturur. İnfluenza gibi hastalıklara yakalanmamak için ve bağışlık sistemimizi güçlendirmek istiyorsak her gün 2 yemek kaşığı pekmez ve bol yeşillik tüketilmelidir. Özellikle içerisine limon sıkılırsa pekmezin içerisindeki demir emilimi daha fazla olur. Pekmez, koronavirüs gibi virüsleri yok etmez ancak bu virüslere karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.”

PEKMEZ VÜCUDUN SOBASI

Koruyucu sağlık uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral: “Pekmezlerin en büyük özelliği vücuttaki demir eksikliğini kapatmalarıdır. Üzüm pekmezinde glikoz, dut pekmezinde ise meyve şekeri ağırlıkta. Dolasıyla pekmez, vücut ısısını iyi dengeleyen ‘vücudun sobası’ da diyebiliriz. Yoğurtla, dondurmayla, sütle karıştırılarak da yenilebilir. Nezle, grip tarzı enfeksiyonlarda tedavi fonksiyonu yoktur ama koruyucu özelliği vardır. Çünkü bağışıklık sistemini çok güçlendirir.”