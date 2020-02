Virüse inat Çin'e kucak

SARS SAYESİNDE GÜÇLÜYÜZ

* Hu Yuzhe (Konsolosluk çalışanı): Daha önce Çin’de SARS salgını ortaya çıkmıştı. Ben ilkokuldaydım. O zaman aldığımız bazı önlemleri bugün de alıyoruz. Zaten SARS’tan edindiğimiz tecrübeler sayesinde bugün virüsle bu kadar etkin bir şekilde mücadele edebiliyoruz. Birçok önleme geçmişten beri alışığız. Önemli olan bir konu var: Kendimize güveniyoruz. İnanıyoruz ki salgınla mücadeleden başarıyla çıkabiliriz. SARS’a göre bu defa daha hızlı hareket ediyoruz. Ve ilk başlangıcından itibaren virüse karşı gereken önemi verdik. SARS zamanında herhangi bir şehir karantina altına alınmadı. Ama bu defa ilk andan itibaren virüs hapsedildi. Ailem Çin’in Pekin şehrinde yaşıyor. SARS dönemindeki gibi herkes işe gitmiyor. İşler zamanla normal düzene dönmeye başlayacak. Mesela babam her gün çalışmaya başladı ama işyerine gitmiyor, evden çalışıyor. İşi elverenler internet üzerinden yürütüyor. Ben burada tek başıma yaşıyorum. Maslak’ta oturuyorum. İşe kendi arabamla gidip geliyorum. Ama bazen toplu taşıma da kullanıyorum. Kalabalık mekânlara girdiğimde insanların olumsuz bir bakışına denk gelmedim. Türkiye’de yaşayan Çinli arkadaşlarımdan da olumsuz bir şey duymadım. Eskisi gibi dolaşıyorlar, hayatlarına devam ediyorlar.



TÜRKLER ‘DİK DURUN’ DİYOR



* Ben konsolosluğun yeni medya işlerinden sorumluyum. Hesaplarımızdan salgınla ilgili birçok bilgi paylaşıyoruz. Mücadelemizi anlatıyoruz. Tabii ki bir takım yorumlar da alıyoruz. Türk arkadaşlarımızın bizi genel olarak desteklediğini görmek çok hoşumuza gidiyor. Yorumlarda bize “Dik durun” diyorlar. Ama aynı zamanda bazen olumsuz paylaşımlarla da karşılaşıyoruz. Bazı insanlar yeterli bilgiye sahip olmadığından dolayı bizi suçluyor. “Çin’in yaptıklarından dolayı cezası budur” diyorlar. Ama Çin’i gerçekten iyi takip ederseniz bahsedilen kötü olayların Çin’de yaşanmadığını görürsünüz. Zaten Çin’i iyi bilenlerin de yanımızda salgınla mücadeleye ortak olduğunu görüyoruz.



SICAKLIĞIMIZI ÖLÇÜYORUZ









* Türkiye’de henüz hiçbir vaka ortaya çıkmadı. Sizin Sağlık Bakanlığınız bazı açıklamalarını da çok iyi dinledim. Durumu çok güzel kontrol ediyorsunuz. O yüzden burada kendimizi güvende hissediyoruz. Ama tabii ki salgın ortaya çıktıktan sonra kendi tedbirlerimizi de aldık. Tüm personelimiz daha dikkatli davranıyor. Ofislerimiz daha sık havalandırılıyor. Ellerimizi normal yıkamanın dışında sıvı dezenfektanla da temizliyoruz. Günde en az bir defa vücut sıcaklıklarımızı ölçüyoruz. Vize bölümündeki arkadaşlarımız her gün Çin’den gelen turistlerle temas halinde. Onlar kendilerini korumak için çok daha dikkatliler. Salgınla mücadele döneminde ne yapmamız gerektiğini biliyoruz.



KARGO VİRÜS GETİRMİYOR



* İnanıyorum ki zaman ilerleyince salgın azalacaktır. Her ülke Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘uluslararası acil’ ilanından sonra kendi tedbirlerini almak zorunda. Bu normal bir şey. Zaman ilerleyince iki ülke halklarının karşılıklı ziyaretleri de normale dönecektir. Ayrıca kargo konusunda da bazı önyargılar var: Emin olabilirsiniz ki kargoyla virüs gelmiyor.

'TÜRKLER YANIMIZDA'

* Yang Yun (Konsolosluk sözcüsü): Ailem Çin’in batısındaki Chengdu şehrinde yaşıyor. Vuhan’a pek yakın sayılmaz ama yine de gidiş gelişler söz konusu. Orada kesinleşmiş vaka sayısı 200 civarında. Ve diğer şehirlere göre şanslıyız ki hayatını kaybeden kimse yok. Annem emekli, evden çıkmıyor. Ama babam çalışıyor, her gün işine gidip geliyor. Toplu ulaşım normal şekilde işliyor bizim şehrimizde. Farklı olarak insanlar çok daha dikkatli davranıyor.









* Ben İstanbul’da tek başıma yaşıyorum. Benim açımdan değişen hiçbir şey olmadı. Sarıyer, İstinye, Levent civarında geziyorum daha çok. İnsanların bakışlarında olumsuz hiçbir şey hissetmiyorum. İstanbullular eskiden olduğu gibi yine bizi seviyor. Güzel arkadaşlıklarımız var. Aynı zamanda birçok kişi bizim Çinli olduğumuzu öğrendiğinde virüsle ilgili üzüntülerini dile getiriyor, “Geçmiş olsun” diyor. Desteklerini her zaman arkamızda hissediyoruz. Toplu taşıma kullanmıyorum. Ama kullanan arkadaşlarımın da olumsuz bir şeye rastladıklarını duymadım. Konsolosluğa gelen Çinli vatandaşlarımızdan termal ısı ölçümü alıyoruz. Maske dağıtıyoruz. Çünkü işyerimize giriyorlar. Hem onları hem kendimizi korumak zorundayız.

'BURADA GÜVENDEYİZ'

* Bingjiang Wu (Konsolosluk çalışanı) : Türkiye’de yaşayan biri olarak kendimi çok güvende hissediyorum. Çünkü hem Türkiye’de hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı hem de Çin hükümeti salgınla mücadele konusunda çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Orada yaşayan arkadaşlarım sosyal hayat anlamında bir sıkıntı çekmiyor. İstanbul’da toplu taşıma kullanıyorum. Olumsuz hiçbir tepkiyle karşılaşmadım. Tüm Türk arkadaşlarım bana çok samimi davranıyor. İnternette yayılan Çinlilere karşı olumsuz tutum haberleri, bence insanların bilgi sahibi olmamasından kaynaklanıyor.

'VİRÜSLE BERABER MÜCADELE EDECEĞİZ'

* Zhang Qiujie (Konsolosluk çalışanı) : Bir ay önce İstanbul’a geldim. Daha önce Çin’in kuzeydoğusunda yaşıyordum. Üzerimde virüsün çok etkisi olmadı. Çünkü buraya, yanınıza geldim. Ama ailem şimdi Çin’de. Evden çıkmadıklarını öğreniyorum. Çıkarken maske takıyorlar. Virüsten sonra olumsuz bir davranışla karşılaşmadım. Türkiye’den bazı şirketlerin Çin’e bağış yaptığını da biliyorum. Bir Türk arkadaşım da bana mesaj gönderdi, “Çin virüsüyle beraber mücadele edeceğiz” dedi. Bunları çok olumlu buluyorum. Size teşekkür ediyorum. İstanbul’da özel arabamı kullanıyorum. Yeni geldiğim için çok fazla gezme şansım olmadı. Ama toplum içine çıkmaktan endişe etmiyorum. Konsolosluk içinde her an dezenfektan ürünleriyle sürekli temizliyoruz çalışma ortamımızı.