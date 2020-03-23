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İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 23.03.2020 - 16:26,Son Güncelleme:/

Virüs nedeniyle boşalan Bebek sahili havadan görüntülendi

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Virüs nedeniyle boşalan Bebek sahili havadan görüntülendi
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Korona virüs salgınına karşı alınan kapsamında İstanbullular yapılan uyarılara uyarak evlerine kapanmaya başladı. Virüs nedeniyle boşalan Bebek sahili de havadan görüntülendi. Görüntü de onlarca tur teknesinin sefer yapmadığı görüldü.

Virüs nedeniyle boşalan Bebek sahili havadan görüntülendi
Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün Türkiye'de de tespit edilmesinin ardından tedbirler genişletilerek devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında “evde kalın” uyarılarına uymaya başlayan İstanbullular evlerine kalmaya başladı. Yerli ve yabancı turistlerin en uğrak noktalarından biri olan Bebek sahilinin de, virüs ve kötü hava şartlarının da etkisiyle boşaldığı görüldü. Bebek sahilinin boş hali ise havadan görüntülendi. Çekilen görüntüler de onlarca tur teknesinin sefer yapmadığı görüldü.

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