Virüs işte böyle yayılıyor...

1- APARTMANDA HALAY ÇEKMİŞLER

◊ Pandeminin önüne geçmek için bilim dünyası canla başla aşı çıkarmaya çalışır, sağlık çalışanları hayatlarını hiçe sayıp virüsle savaşır, hükümet de hayatı durdurmadan kısıtlamalar getirerek yayılmayı önlemeye çabalarken bazı vatandaşların duyarsızlığı uzmanları isyan ettiriyor. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da yasakları delmeye çalışanlara veryansın ederek, vatandaşların bir kısmının sokağa çıkabilmek için her yolu denediğini söyledi ve şu çarpıcı örnekleri verdi:

MARKET BAHANESİ

“Markete çıktığını söyleyip 3 saat ara sokaklarda dolaşan vatandaşlarımız var. Hiçbir işi olmadığı halde doktor randevusu alarak hastaneye gitmeye çalışanlar var. Doktor randevusu alıp gelmeyenler var. Hele ki yakın zamanda şahit olduğum bir olay vardı; Ankara’nın bir mahallesinde 2 ev kapılarını açmış birleştirmişler, apartman koridoruna halı sermişler. İki ev birbirleriyle halay çekerek dolaşıyorlar. Böyle bir şeyin olmaması gerekiyor, böyle bir şeyin yapılmaması gerekiyor. Biz hep ‘Hafta sonu olunca çekirdek aile içerisinde kalın’ diye söylüyoruz, ama vatandaşlarımız cuma akşamı başlayan pazartesi sabah sonlanan kısıtlamayı halay çekme fırsatı olarak değerlendirmiş. Virüsü de birbirlerine bulaştırmışlar. Bazı vatandaşlarımız da şimdiden yılbaşında ‘il dışına çıkalım’ diye düşünce içindeler.” (◊ Şaduman UNUTMAZ / DHA)

2- YASAK GÜNLERİNDE YATILI KUMARHANE

◊ İstanbul’da kumar oynayanlara yapılan bir baskın polisi bile şoke etti. Ekipler, baskın yaptıkları işyerinde oyun kâğıtları ve kumar malzemelerinin yanı sıra yatak ve bavullara da rastladı. Kumarbazların sokağa çıkma yasağının başladığı cuma akşamından pazartesi sabah saatlerine kadar burada kaldıkları anlaşıldı. Cuma akşamı işyerine giriş yapanların nöbetleşe uyuyup sırayla kumar oynadıkları öğrenildi. Baskında bahis mantığına dayanan ‘varvar’ oyunu oynadıkları belirlenen 26 kişiye, toplam 83 bin 900 TL ceza kesildi. İşyeri zabıta ekiplerince mühürlenirken, kumarda kullanılan 138 bin TL, 100 adet pul ve 50 deste iskambil kâğıdına el konuldu. İşyeri sahibi ve krupiye olan 3 kişi de gözaltına alındı.

‘BİZ ÇAY İÇMEYE GELDİK’

Bursa’da kapalı olması gereken kıraathanede kumar oynayanlara yapılan baskında yakalanan bir kişi ise kendini, “Çay içmeye gelmiştik” diye savundu. (◊ Çetin AYDIN / İSTANBUL)