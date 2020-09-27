‘Virüs garantili’ İstanbul geceleri

İstanbul’da cuma akşamı en yoğun saatlerde dışarı çıktık. Beşiktaş’tan Baltalimanı’na, Aksaray’dan Taksime, karış karış gezdik. Virüs tedbirlerini yerinde görmek istedik. Bazı mekânlar kurallara harfiyen uyarken, bazı mekânlarda ise gördüklerimiz korkuttu. Sanki dünya koronavirüs belasıyla uğraşmıyormuşcasına eğlence tam gaz devam ediyordu.

DİP DİBE EĞLENCE

Beşiktaş meydandan turumuza başlıyoruz. Boğaz hattında devam ediyoruz. Kafeleri, restoranları görüyoruz. Masalar dip dibe, maskeler masalarda... Şaşkın bir şekilde ilerliyoruz. Bir anda Boğaz’daki bir tekne dikkatimizi çekiyor. Müzik sesi az da olsa duyuluyor. Ancak kıyıdan teknede edilen dansları ve eğlenceyi net bir şekilde görüyoruz, fotoğraflıyoruz. Baltalimanı’na kadar devam ediyoruz. Kına, nişan, düğün gibi organizasyonlar yapan bir mekâna giriş yapıyoruz. Bir kına gecesi organizasyonuna denk geliyoruz. Yaklaşık 40 dakika mekânda zaman geçiriyoruz. Sınırlamalar unutulmuş, kısık sesli müzikle, az katılımla da olsa eğlencenin devam ettiğini görüyoruz. Mekândan çıkıp bölgedeki kafe, restoranların arasından yolumuza devam ediyoruz. Bir sonraki durağımız Aksaray’daki pavyonlar oluyor. Buradaki mekânların neredeyse tamamı kapalı.

‘BİR ARKADAŞA BAKIP ÇIKALIM’

Gecenin ilerleyen saatlerinde rotamızı Taksim’e çeviriyoruz. Mis Sokak civarına gidiyoruz. Eskisine göre daha az bir kalabalık olsa da burada gördüklerimiz bizi korkutuyor. Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlıklarına şahit oluyoruz. Eğlence mekânlarına doğru ilerliyoruz. Eski bir binada siyah demir kapılı bir mekân dikkatimizi çekiyor. Kapıdaki görevliye içeriyi görmek istediğimizi söylüyoruz ama izin vermiyor. ‘Bir arkadaşa bakıp çıkacağım sözü geçmez burada. Giriş 70 TL. Bir içecek de bizden’ diyor. Çaresiz kabul ediyoruz.

FARKLI BİR DÜNYA Ve demir kapı açılıyor... İçerisi dışarıdan çok farklı. Renk renk ışıklar, ortalıkta dans edenler, müzik son ses ve eğlence tam gaz. Farklı bir dünyaya adım atıyoruz. Tedirgin bir şekilde içeri giriyoruz. Çünkü içeride kimsede maske yok. Sosyal mesafe ise mekânın dışında kalmış. Oturduğumuz gibi içeceklerimiz masaya geliyor. Garson farklı bir şey isteyip istemediğimizi soruyor. İstemediğimizi söylüyoruz ama kabul görmüyor. ‘İçecekler bitince tekrar konuşalım’ diyor. Tüm masalara mekânda çalışan kadınlar geliyor. Bizim masamıza da iki kişi geliyor. ‘Beraber eğlenelim mi?’ diyorlar ancak kabul etmiyoruz. Diğer masalarda ise eğlence ve dans son sürat devam ediyor.

MASKEYLE DİKKAT ÇEKİYORUZ

Mekânı incelemeye başlıyoruz. Alt katta bir pist ve 5-6 masa bulunuyor. Biz ise üst kattayız. Bir hayli karanlık. Bizim bulunduğumuz tarafta bizimle beraber 3 masa dolu. Masalar birbirine çok yakın. Bu kez fotoğraf çekmek için balkon kısmına geçiyoruz. Buranın mekânın daha da karanlık bir bölümü olduğunu görüyoruz. Orası ise daha kalabalık. Fotoğrafları çektikten sonra hemen çıkmak istiyoruz ama gözler üzerimizde. İçeceklerden bir yudum almadan, maskeyle oturmamız dikkat çekiyor. Biraz daha oturmaya karar veriyoruz ama tedirginiz.

GÖREVLİLER GİDİNCE EĞLENCEYE DEVAM

Son eğlendiğimiz mekândan dışarı çıkınca kapıdaki görevliyle sohbet ediyoruz. ‘Eğer içerideki durumu yakalasalardı ne olurdu’ diye soruyoruz. ‘Ceza keserlerdi. Ancak korkulacak bir şey yok. Biraz burada takılın, görevliler gidince eğlence kaldığı yerden devam edecek’ diyor. Görevli bekçilerin yanına gidiyoruz. Bir durum olup olmadığını soruyoruz. Rutin kontrole çıktıklarını, günün her anında denetimde olduklarını söylüyorlar. Mekân mekân gezdiklerini ve yakaladıklarına ceza kestiklerini belirtiyorlar.

‘BASKIN VAR MASKE TAK’

Beyoğlu’ndaki gece kulübünde bir tek bizim maskelerimiz takılı tedirgin tedirgin oturuyoruz. Biz tedirginliği daha üstümüzden atamadan bir sesle kendimize geliyoruz: ‘Baskın var!’ Merdivenler bir anda doluyor. Mekânda çalışan tüm kadınlar yukarı yöneliyor. Üst katta sadece bir kısmı gözüken merdivenden yukarı çıkıyor, bir anda gözden kayboluyorlar. Müşteriler de hemen maskelerini takıyor. Fırsattan istifade biz de mekândan çıkıyoruz. Çıkışta zabıta ve bekçilerden oluşan denetim ekibi ile burun buruna geliyoruz. Müzik kesildiği ve çalışanlar kaçtığı için denetim yapacak bir şey de kalmıyor. Sokak girişlerinde mekân çalışanları olduğu için görevliler geldiği anda içeriye uyarı geliyor. Böylece denetimden kurtuluyorlar.

PAVYONLARIN ‘TALİ FAALİYET’ KILIFI

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 15 Eylül’de ‘Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri konulu’ genelge gönderdi. Genelgede, Covid­-19 salgını kapsamında faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan ve hâlihazırda kapalı olması gereken bazı gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüplerinin belediye veya il özel idaresine başvurarak faaliyet konularını değiştirdikleri ya da mevcut ruhsatlarına talî faaliyet alanı işleterek eski faaliyetlerine devam ettiklerinin anlaşıldığı belirtildi. Genelgede ‘Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup ruhsatına talî faaliyet işleten işyerlerinin çalışmasına müsaade edilmeyecek’ ifadeleri yer aldı.