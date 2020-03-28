Virüs çıktı asayiş berkemal

22 Mart 2019 ile 22 Mart 2020 tarihleri arasındaki suç oranları arasında ciddi farklar gözüktü. 22 Mart 2019’da 40 evde hırsızlık yaşanırken, bu yılın aynı gününde yüzde 54 düşerek 19 oldu. Geçtiğimiz yıl 22 Mart’ta 30 yankesicilik olayı yaşanırken bu yılın aynı gününde bu rakam 6 oldu ve yüzde 80’lik düşüş yaşandı. Kasten yaralamada da geçtiğimiz yıl 22 Mart’ta 114 olay yaşanırken, bu yılın aynı gününde 85 olay gerçekleşti ve yüzde 25’lik düşüş yaşandı.



