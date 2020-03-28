‘Virüs bir CHP’liye bulaştı’ iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’a dünkü basın toplantısında yöneltilen, “CHP’den bir siyasetçinin koronavirüs testinin önce negatif sonra pozitif çıktığı söyleniyor” sorusu kulisleri hareketlendirdi. Bir anda CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın ismi öne çıktı. Hürriyet’in ulaştığı Yavuzyılmaz, önce şaşırdı daha sonra ise iki gün önce eşi Serpil Yavuzyılmaz’ın kendisini tıraş ettiği görüntüleri göndererek, “Gayet iyiyim, hiçbir şeyim yok. Bir tek saçlarım dökülüyor. Tavsiye ettiğimiz gibi biz de izole olduk. Hanımın göz hapsindeyiz. Hanımla birbirimize iyi bakıyoruz” dedi.

Yavuzyılmaz, eşi kendisinin saçlarını keserken çektiği bir videoyu da paylaştı.