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ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 15.09.2020 - 12:47 | Son Güncelleme:

Viranşehir’de terör operasyonunda 3 tutuklama

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Viranşehir’de terör operasyonunda 3 tutuklama
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden, 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütüyle irtibat ve iltisakı bulunan, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaparak devlet büyüklerine hakaret eden 4 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ö.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.E., T. T., M.S.Y.  tutuklandı.

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