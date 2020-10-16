Viranşehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yapan şüphelileri tespit etti. Ekipler, 2 eve eş zamanlı baskın yaptı. Baskında, uzun namlulu tüfeklere ait 1500 mermi, 14 uzun namlulu tüfek şarjörü ve bir ruhsatsız tabanca ile 29 mermi ele geçirdi. Mühimmatlara el koyan jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.