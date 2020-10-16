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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 11:35 | Son Güncelleme:

Viranşehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

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Viranşehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
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ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yapan şüphelileri tespit etti. Ekipler, 2 eve eş zamanlı baskın yaptı. Baskında, uzun namlulu tüfeklere ait 1500 mermi, 14 uzun namlulu tüfek şarjörü ve bir ruhsatsız tabanca ile 29 mermi ele geçirdi. Mühimmatlara el koyan jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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