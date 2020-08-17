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ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 17.08.2020 - 13:21,Son Güncelleme:

Viranşehir’de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

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Viranşehir’de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
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ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Sino Babaç (62) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Başköy Mahallesi’nde meydana geldi. Tarladan evine dönen Sino Babaç'ın plakasız motosikletine, kavşakta, sürücüsü ve plakası açıklanmayan otomobil çarptı. Devrilen motosikletten yola savrulan Babaç, kaza yerinde hayatını kaybetti. Sino Babaç'ın cansız bedeni Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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