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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)
Haber Giriş: 15.06.2020 - 13:46,Son Güncelleme:

Viranşehir'de ilçe müftüsü ve 2 personel koronavirüse yakalandı

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Viranşehir'de ilçe müftüsü ve 2 personel koronavirüse yakalandı
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ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçe Müftüsü Şehmuz Aslan ile 2 müftülük personelinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Viranşehir İlçe Müftülüğü'nü vekaleten yürüten Şehmuz Aslan ve kurumda çalışan 2 personelin yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Aslan ve 2 çalışanın hastanede tedavisine başlanırken, aileleri de evlerinde karantinaya alındı. Filyasyon ekipleri de bu kişiler ile temasa geçenlerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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