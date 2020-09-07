Viranşehir’de 2 kardeşin öldüğü silahlı kavga kamerada

İlçe merkezinde Eski Urfa Caddesi'nde, cuma günü meydana gelen olayda, akraba iki aile arasında, trafik kazası nedeniyle kavga çıktı. Taş, sopa ve av tüfeği ile tabancaların kullanıldığı kavgada, vücutlarına mermi isabet eden Mehmetçik Geldi ve Sinan Geldi kardeşler, hayatını kaybetti. 4 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise gözaltına alındığı kavganın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kardeşlerin vurulma anı ve kavgaya müdahale ederek, ayırmaya çalışanlar yer aldı.