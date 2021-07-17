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Haber Giriş: 17.07.2021 - 20:46 | Son Güncelleme:

Viran hemşirenin zorlu yolculuğu! Her adımı bizim için... Bakan Koca paylaştı

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Viran hemşirenin zorlu yolculuğu! Her adımı bizim için... Bakan Koca paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da görev yapan hemşire Viyan Çakar'ın vatandaşları aşı yapabilmek için kat ettiği zorlu yola dikkat çekti.

Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Koca, "Van, Dağsu Yaylası. Hemşire arkadaşımız Viyan Çakır, aşı olacak kişilerin kaydını sisteme girebilmek için önce 2.700 metre yükseklikteki internet erişimini yakaladı. Sonra da Dağsu yaylasında, 1.950 metre yükseklikte yaşayan vatandaşlarımızın aşılarını yaptı." ifadelerine yer verdi.

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