Viran hemşirenin zorlu yolculuğu! Her adımı bizim için... Bakan Koca paylaştı

Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Koca, "Van, Dağsu Yaylası. Hemşire arkadaşımız Viyan Çakır, aşı olacak kişilerin kaydını sisteme girebilmek için önce 2.700 metre yükseklikteki internet erişimini yakaladı. Sonra da Dağsu yaylasında, 1.950 metre yükseklikte yaşayan vatandaşlarımızın aşılarını yaptı." ifadelerine yer verdi.

VAN, DAĞSU YAYLASI. Hemşire arkadaşımız Viyan Çakır, aşı olacak kişilerin kaydını sisteme girebilmek için önce 2.700 metre yükseklikteki internet erişimini yakaladı. Sonra da Dağsu yaylasında, 1.950 metre yükseklikte yaşayan vatandaşlarımızın aşılarını yaptı. pic.twitter.com/dPMfqjTTSS — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 17, 2021

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