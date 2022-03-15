Virajı alamayan otomobil devrildi: Sürücü ağır yaralı

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Kaza, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Muhammet K. yönetimindeki 01 FF 535 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak, bir apartmanın bahçesindeki demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü Muhammet K., kazada ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, önce ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ise Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Muhammet K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor