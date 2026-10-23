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Virajı alamayan kömür yüklü TIR uçuruma devrildi: 2 yaralı

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#TIR Kazası#Konya-Manavgat Yolu#Viraj Kazaları
Virajı alamayan kömür yüklü TIR uçuruma devrildi: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 15:01

Konya-Manavgat kara yolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, tonlarca kömür taşıyan TIR virajda savrularak uçuruma yuvarlandı. Araçtan yaralı olarak çıkarılan 2 kişi acil müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

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Kaza, saat 09.30 sıralarında Manavgat'ın Beydiğin Mahallesi'nde meydana geldi. Konya istikametinden Manavgat yönüne seyir halindeki F.Y., kullandığı kömür yüklü TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Virajı alamayan kömür yüklü TIR uçuruma devrildi: 2 yaralı

Virajda savrularak uçurumdan yuvarlanan TIR'da sürücü ile H.K., yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#TIR Kazası#Konya-Manavgat Yolu#Viraj Kazaları

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