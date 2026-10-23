Virajı alamayan kömür yüklü TIR uçuruma devrildi: 2 yaralı

Konya-Manavgat kara yolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, tonlarca kömür taşıyan TIR virajda savrularak uçuruma yuvarlandı. Araçtan yaralı olarak çıkarılan 2 kişi acil müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
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Kaza, saat 09.30 sıralarında Manavgat'ın Beydiğin Mahallesi'nde meydana geldi. Konya istikametinden Manavgat yönüne seyir halindeki F.Y., kullandığı kömür yüklü TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Virajda savrularak uçurumdan yuvarlanan TIR'da sürücü ile H.K., yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.